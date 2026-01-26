Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας

Τα μπισκότα «Βιολάντα» είναι πλέον μόνιμη προσθήκη στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των περιπτέρων, με τη βιομηχανία να διαχειρίζεται ένα πανελλαδικό δίκτυο παραγωγής και διανομής, αλλά και να δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό.

Όπως βέβαια πολλές ιστορίες «επιτυχίας,» και αυτή της Βιολάντας ανιχνεύεται σε ταπεινά ξεκινήματα, με εμπνευστή της τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη. Το 2003 ξεκίνησε από έναν μικρό συνοικιακό φούρνο που ειδικευόταν στα μπισκότα, στα Τρίκαλα.

Έτσι πορευόταν μέχρι περίπου το 2010, όταν το κασέ επέτρεψε σημαντικές επενδύσεις, με νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα που εκτείνεται σε εκτάσεις 55.000 τ.μ.

Βιολάντα: Τα μπισκότα «απογειώνονται»

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρηση αυξήθηκε θεαματικά μέσα στην επόμενη δεκαετία, φτάνοντας το 2020 να κάνει τζίρο 25,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα επόμενα χρόνια η Βιολάντα επεκτάθηκε εγχώρια αλλά και με διεθνείς διανομές των προϊόντων της, με τα «μπισκότα» στο προσκήνιο, και με «υπογραφή» του brand τη βρώμη, την οποία έχει αναδείξει σε κύριο συστατικό.

Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 m² όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.



Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα.



Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων - Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 m² όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει επιπλέον δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Βιολάντα - Τα σενάρια για την έκρηξη

Η έκρηξη στο «μητρικό» εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε στο σημείο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, που λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Εκεί, κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη. Ωστόσο, μερικά από τα σενάρια που εξετάζονται σχετικά με τον «ένοχο» της έκρηξης είναι η αμμωνία και προπάνιο.

Η ίδια η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν, ακόμα, άγνωστα.

Η κατάσβεση συνεχίζεται και γίνεται προσπάθεια να τεθεί η φωτιά σε πλήρη έλεγχο ώστε να μπορέσουν να μπουν και να κάνουν έρευνα τα στελέχη από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού, που έχει μεταβεί στην περιοχή.

Επίσης, βιολόγοι συλλέγουν στοιχεία από το νερό και το έδαφος για να διαλευκανθεί από τι προκλήθηκε η έκρηξη. Αυτή την ώρα 60 συνολικά άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.