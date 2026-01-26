Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που το 1997 χαστούκισε on camera τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στην παρουσίαση του βιβλίου της «10 χρόνια και 54 ημέρες» στη Στοά του Βιβλίου.

Αν και τότε είχε γίνει σάλος με το χαστούκι αυτό, η Δήμητρα Παπανδρέου δεν είχε κινηθεί νομικά. Το ίδιο ήπια ήταν η τοποθέτησή της και μετά την είδηση του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη.

«Οι απρέπεις οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός, απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν.

Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές, εντελώς διαφορετικές. Διότι, δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα απέναντι σε ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρήσει όλους τους εχθρούς σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς ξαναγράφεται», είπε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.