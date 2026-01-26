Αγωνία για τις δύο εργαζόμενες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που παραμένουν αγνοούμενες μετά τη φωτιά που ξέσπασε στον χώρο, ύστερα από ισχυρή έκρηξη. Τρεις γυναίκες έχουν ήδη εντοπιστεί νεκρές στο υπόγειο του κτιρίου.

Άλλα έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Οι τρεις εργαζόμενες ανασύρθηκαν απανθρακωμένες από το υπόγειο της βιομηχανίας, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις άλλες δύο.

Λόγω της έκρηξης, έπεσαν τοίχοι και η οροφή κατέρρευσε, κόβοντας στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που έρχονται από το σημείο, το κτίριο έχει χωριστεί στα δύο.

Διαβάστε ακόμα: Φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα: Εικόνες απόλυτης καταστροφής από το σημείο

Στο σημείο, την ώρα της έκρηξης, βρίσκονταν περί τα 12 άτομα.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Η έκρηξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε στο σημείο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, που λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Εκεί, κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη. Ωστόσο, μερικά από τα σενάρια που εξετάζονται σχετικά με τον «ένοχο» της έκρηξης είναι η αμμωνία και προπάνιο.

Η ίδια η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν, ακόμα, άγνωστα.

Η κατάσβεση συνεχίζεται και γίνεται προσπάθεια να τεθεί η φωτιά σε πλήρη έλεγχο ώστε να μπορέσουν να μπουν και να κάνουν έρευνα τα στελέχη από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού, που έχει μεταβεί στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Η ανακοίνωση της Βιολάντα για τη φωτιά στα Τρίκαλα: «Άγνωστα τα αίτια»

Επίσης, βιολόγοι συλλέγουν στοιχεία από το νερό και το έδαφος για να διαλευκανθεί από τι προκλήθηκε η έκρηξη.

Αυτή την ώρα 60 συνολικά άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

«Σαν να έπεσε βόμβα»

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Ο Τάκης Παζαΐτης, αντιδήμαρχος Τρικάλων, είπε, χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ πως «ακούστηκε σαν να έπεσε βόμβα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι χθες, Κυριακή (25/01) είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Αυτή την ώρα συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.