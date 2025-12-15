Γιορτινή επίσκεψη αγάπης: Ολυμπιακός και bwin στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και με το πνεύμα των γιορτών να κυριαρχεί, η bwin, σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και στο πλαίσιο της μακροχρόνιας σύμπραξής τους με τo Μαζί για το Παιδί, πραγματοποίησαν εορταστική επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά». Στόχος της δράσης ήταν η παράδοση των χριστουγεννιάτικων δώρων στους ωφελούμενους του Κέντρου, προσφέροντας στιγμές χαράς και αισιοδοξίας σε παιδιά και ενήλικες που έχουν καθημερινά ανάγκη από στήριξη και φροντίδα.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ωφελούμενους, να ανταλλάξουν ζεστές ευχές, να υπογράψουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν μαζί τους. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο, με τους αθλητές να μοιράζουν απλόχερα χαμόγελα και να δημιουργούν υπέροχες στιγμές για όλους. Η παρουσία τους αποτέλεσε και φέτος συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας, όπου τα παιδιά παρακολούθησαν από κοντά την προπόνηση των «Ερυθρόλευκων», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή, έμπρακτη υποστήριξη που προσφέρουν οι δύο οργανισμοί σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη ζεστή και ενεργή συμμετοχή των εθελοντών της bwin, οι οποίοι βοήθησαν στη δημιουργία μιας όμορφης, γιορτινής εμπειρίας αλληλεγγύης.

Για όγδοη συνεχή χρονιά, ο Ολυμπιακός αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της bwin σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις, οι δύο οργανισμοί αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της κοινωνίας.

Το βραβευμένο brand επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να βρίσκεται με συνέπεια και ευαισθησία δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη, προσφέροντας ευκαιρίες, χαμόγελα και ελπίδα, όχι μόνο τις γιορτινές ημέρες, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

