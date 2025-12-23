ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Χριστουγεννιάτικες εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θρέφουμε με Αγάπη»

Μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών, εργαζόμενοι της ΓΙΩΤΗΣ, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής, ετοίμασαν με φροντίδα 300 πακέτα γεμάτα αγαπημένα προϊόντα της εταιρείας για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Περιστερίου. Τα πακέτα παραδόθηκαν από ομάδα εργαζομένων στον Δήμο, παρουσία του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη.

Επιπλέον, η εταιρεία προσέφερε προϊόντα της στην κοινωνική δομή «Καθήκον κατ’ Οίκον», καθώς και βρεφικές τροφές ΓΙΩΤΗΣ για ευάλωτες οικογένειες με βρέφη του κοινωνικού προγράμματος «Από την πρώτη μέρα δίπλα τους» του Δήμου Περιστερίου.

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στο εργοστάσιο της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο Αγρίνιο, όπου εργαζόμενοι της εταιρείας ετοίμασαν ανάλογα πακέτα τροφίμων για την ενίσχυση 85 οικογενειών που στηρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, η εταιρεία προσέφερε προϊόντα της στη Δομή Αστέγων του Δήμου Αγρινίου, καθώς και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό - Τμήμα Αγρινίου.

Πέρα από τις εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων της, η ΓΙΩΤΗΣ στήριξε και αυτά τα Χριστούγεννα περισσότερους από 50 οργανισμούς σε όλη τη χώρα. Μέσα από το Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με Αγάπη», συνεχίζει σταθερά να ενισχύει οικογένειες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε ανάγκη.