Glenfiddich x Aston Martin Formula 1® Team

Το Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky και η Aston Martin Formula 1® Team ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας κοντά δύο διαχρονικά brands που μοιράζονται κοινές αξίες: την πλούσια κληρονομιά, το καινοτόμο πνεύμα και τη δέσμευση στην τελειότητα.

Η συνεργασία αυτή θέτει νέες βάσεις για τη σύνδεση της πολυτέλειας με τον κόσμο του αθλητισμού και επιδιώκει να δημιουργήσει εμπειρίες που θα μείνουν ανεξίτηλες σε εκείνους που εκτιμούν την αξία της διαδρομής.

Το Glenfiddich 16YO εμπνευσμένο από τη μοναδική αυτή συνεργασία με την Aston Martin Formula 1® Team, αποτελεί μια συλλεκτική έκδοση που αποτυπώνει το πνεύμα της ακρίβειας και της αριστείας.

Ωριμάζει σε βαρέλια αμερικανικής δρυός, νέα βαρέλια και βαρέλια bourbon δεύτερης χρήσης, προσφέροντας πολύπλοκο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Κάθε σταγόνα αποτυπώνει την παράδοση 137 ετών και την τέχνη του Malt Master Brian Kinsman, προσφέροντας μια ασυναγώνιστη γευστική εμπειρία που ξυπνά τις αισθήσεις και μένει αξέχαστη.

Διαθέσιμο σε επιλεγμένα premium outlets και κάβες για εκείνους που αναζητούν την τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια.