Global Food Tech: 15.661 Επαγγελματίες ανακάλυψαν το μέλλον της Παραγωγής και της Συσκευασίας

Το αποτέλεσμα; Δυναμικές επιχειρηματικές σχέσεις, εντατικό networking και εμπορικές συμφωνίες.

GLOBAL PACK: Aνακαλύπτοντας την επόμενη ημέρα της Συσκευασίας

Για τέσσερις ημέρες, η GLOBAL PACK 2025 μετατράπηκε στο επίκεντρο του κλάδου της Συσκευασίας. Η καινοτομία, η έμπνευση, και το networking κυριάρχησαν στα περίπτερα των εκθετών.

Οι κορυφαίες εταιρείες του χώρου παρουσίασαν σε επιχειρηματίες από ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως Τρόφιμα & Ποτά, Φάρμακα, Καλλυντικά, Κατασκευαστικά & Δομικά υλικά, Βιομηχανικά και Αγροτικά είδη, Καταναλωτικά Αγαθά, τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, για άμεση βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγής μέσω της ψηφιοποίησης και της «πράσινης» μετάβασης.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά:

• Καινοτομίες αιχμής σε μηχανήματα, υλικά συσκευασίας, εκτυπώσεις και ετικέτες.

• Εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες τάσεις της βιωσιμότητας.

• Τα digital εργαλεία που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γραμμής συσκευασίας.

Στο επίκεντρο της GLOBAL PACK, το Packaging Inspiring Stage φιλοξένησε τις πιο κρίσιμες συζητήσεις του κλάδου, σκιαγραφώντας την επόμενη ημέρα της συσκευασίας.

Στελέχη της αγοράς και opinion leaders ανέπτυξαν και ανέλυσαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την τεχνολογία μέχρι το marketing: Βιωσιμότητα, Luxury Packaging, Ιndustry 4.0, Artificial Intelligence, Re-Branding, Packprint Science κλπ. Συντονιστής των ομιλιών ήταν ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Ντίνος Σιωμόπουλος. Δείτε εδώ όλα όσα συζητήθηκαν.

FOODTECH: Το μέλλον του κλάδου Τροφίμων & Ποτών έγινε παρόν!

Οι εταιρίες leaders της αγοράς παρουσίασαν εξοπλισμό νέας γενιάς και τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν τις επιχειρήσεις του κλάδου F&B στην εποχή του Industry 4.0, της ψηφιοποίησης και της διασύνδεσης. Η έκθεση αποτέλεσε το σημείο συνάντησης για χιλιάδες στελέχη από παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών, τη Λιανική και το Χονδρεμπόριο.

Τι είδαν οι επισκέπτες;

Για τέσσερις ημέρες, κυριάρχησαν η καινοτομία, τα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα και οι digital εφαρμογές, προσφέροντας λύσεις για:

1. Τη βελτίωση και αυτοματοποίηση ολόκληρης της γραμμής παραγωγής.

2. Την απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των Τροφίμων & Ποτών.

Η ψηφιοποίηση και η διασύνδεση ήταν οι λέξεις-κλειδιά που κυριάρχησαν σε κάθε περίπτερο.

Παράλληλα, τα νέα δεδομένα που μετασχηματίζουν τη βιομηχανία παραγωγής στην Ελλάδα και διεθνώς αναδείχθηκαν στο F&B NEXT-GEN Stage μέσα από μία ευρεία και ουσιαστική θεματολογία. Η εκδήλωση περιλάμβανε case studies από την αγορά, πάνελ συζητήσεων για τις καινοτόμες εφαρμογές της ρομποτικής στους χώρους παραγωγής, καθώς και ομιλίες γύρω από τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες ασφάλειας τροφίμων και ποτών.

Παράλληλα, φιλοξενήθηκαν οι απόψεις και οι τοποθετήσεις σημαντικών θεσμικών και ακαδημαϊκών εκπροσώπων του κλάδου, προσφέροντας μία σφαιρική εικόνα των σύγχρονων προκλήσεων και λύσεων. Δείτε εδώ όλα όσα συζητήθηκαν.

Η παράλληλη διεξαγωγή των εκθέσεων GLOBAL PACK και FOODTECH απέδειξε ότι το μέλλον της παραγωγής βρίσκεται στην συνεργασία και τη διασύνδεση.

Από τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γραμμής παραγωγής και συσκευασίας, οι δύο εκθέσεις έδωσαν σαφή κατεύθυνση: η καινοτομία είναι το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους.

Με την επιτυχημένη τους ολοκλήρωση, η GLOBAL PACK και η FOODTECH επιβεβαίωσαν τον ρόλο τους ως κορυφαίοι καταλύτες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Ραντεβού το 2027!

