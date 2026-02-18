Grand Resort Lagonissi: Το resort-ορόσημο της Αθηναϊκής Ριβιέρας υποδέχεται την καλοκαιρινή περίοδο στις 26 Μαρτίου

Στις 26 Μαρτίου, το Grand Resort Lagonissi υποδέχεται την θερινή περίοδο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε έναν προορισμό όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η εμπειρία αποκτά βάθος. Πιστό στη διαχρονική του κομψότητα, το Grand Resort Lagonissi αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ελληνικού τοπίου και προσθέτει τη δική του, εκλεπτυσμένη προσέγγιση στο ελληνικό καλοκαίρι.

Η νέα σεζόν ξεδιπλώνεται μέσα από ανανεωμένες γαστρονομικές εμπειρίες και έναν πιο ανάλαφρο καλοκαιρινό ρυθμό. Τα εστιατόρια του resort, με φόντο τη θάλασσα, αντλούν έμπνευση από τη μεσογειακή πρώτη ύλη και την υψηλή γαστρονομία, προσφέροντας εμπειρίες που συνομιλούν φυσικά με το περιβάλλον, τον ήχο της θάλασσας και το φως του καλοκαιριού. Με έμφαση στην εμπειρία και τη λεπτομέρεια, η γαστρονομία γίνεται αναπόσπαστο μέρος ενός καλοκαιριού που κυλά αβίαστα, με την ποιότητα που το κοινό γνωρίζει και εμπιστεύεται.

Σε προνομιακή τοποθεσία, το Grand Resort Lagonissi μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, προσφέροντας την αίσθηση απόδρασης ενός νησιού. Από τα ήσυχα πρωινά δίπλα στο νερό μέχρι τα απογεύματα που κυλούν αβίαστα προς το ηλιοβασίλεμα, κάθε στιγμή σχεδιάζεται με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τη λεπτομέρεια και τον φυσικό ρυθμό του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι με αυθεντικότητα και διαχρονικό χαρακτήρα, σε έναν προορισμό

που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς της ελληνικής resort εμπειρίας. Το Grand Resort Lagonissi υποδέχεται τη νέα σεζόν, πιστό στη διαχρονική του ταυτότητα.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: 40ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου, 19010 Λαγονήσι, Αθήνα

T: 22910 76000

Ε: grandresort@grandresort.gr

https://www.lagonissiresort.gr/el/

Instagram: https://www.instagram.com/grandresortlagonissi/?hl=el

Facebook: https://web.facebook.com/GrandResortLagonissi/?locale=el_GR&_rdc=1&_rdr