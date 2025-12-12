Greek Vapers Alliance: Η κοινότητα των ατμιστών στην Ελλάδα

Η Greek Vapers Alliance (GVA) είναι η επίσημη κοινότητα των Ελλήνων ατμιστών, με αποστολή να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση του ατμίσματος και να ενημερώσει το ευρύ κοινό με επιστημονικά δεδομένα. Μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με φορείς, η κοινότητα, που αριθμεί περισσότερα από 700 μέλη, εργάζεται για τη διάδοση των ερευνών που επιβεβαιώνουν τη λιγότερο επιβλαβή φύση του ατμίσματος και για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης γύρω από αυτό.

Οι πρωτοβουλίες της Greek Vapers Alliance

Από τον Ιούνιο του 2024, η GVA έγινε επίσημος συνεργάτης της παγκόσμιας κοινότητας World Vapers’ Alliance, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή της σε κοινές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα. Παράλληλα, οργανώνει σεμινάρια και webinars που φέρνουν κοντά τους ατμιστές, ενημερώνουν το ευρύ κοινό και παροτρύνουν τους καπνιστές να επιλέξουν ασφαλέστερες λύσεις, προστατεύοντας την υγεία τους.

Ο εκπρόσωπος της Κοινότητας των Ελλήνων Ατμιστών

Ο Νικόλας Χριστοφίδης είναι ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της Greek Vapers Alliance. Ως συντονιστής των δράσεων ενημέρωσης, εμφανίζεται συχνά σε συνέδρια και συνεντεύξεις για να προβάλλει το μήνυμα της κοινότητας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σε χώρες με ολοκληρωμένη πολιτική μείωσης της βλάβης που προκαλεί ο συμβατικός καπνός (όπως η Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο) «τα ποσοστά καπνίσματος μειώνονται ταχύτερα, δίνοντας στους ενήλικες πρόσβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως το άτμισμα».

Πρόσφατα ο κ. Χριστοφίδης προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη απαγόρευση των αρωματικών γεύσεων στα υγρά αναπλήρωσης θα ήταν «επιφανειακή και επικίνδυνη», καθώς τιμωρεί πολλούς πρώην καπνιστές και ενδέχεται να τους αναγκάσει να επιστρέψουν στο κάπνισμα, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους. Με παρεμβάσεις όπως αυτή, υπερασπίζεται τον ανοιχτό διάλογο και τις τεκμηριωμένες πολιτικές για το άτμισμα.

Οι προτεραιότητες για το 2026 και η παραπληροφόρηση

Η Greek Vapers Alliance δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, πρώτος στόχος της είναι να αποσαφηνίσει ότι το άτμισμα δεν αποτελεί ένα «σκαλοπάτι» προς το τσιγάρο. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι νέοι ατμιστές ήταν ήδη καπνιστές και ότι το άτμισμα έχει βοηθήσει πολλούς ενήλικες να σταματήσουν τελείως το κάπνισμα. Η κοινότητα έχει θέσει ως προτεραιότητές της για το 2026 την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατμιστών, την επέκταση των εκστρατειών ενημέρωσης, την ανάπτυξη της δικτύωσης με φορείς και την ένταξη νέων μελών.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας, κάντε την εγγραφή σας στο greekvapersalliance.gr.

