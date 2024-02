Green Park Athens, μια σύγχρονη όαση στην καρδιά της Αθήνας

Στην οδό Μαυρομματαίων 22, έχει δημιουργηθεί ένας, εντυπωσιακός, all day προορισμός με μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις. To «Green Park Athens», ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της Αθήνας με ιδιαίτερη αίγλη, επίκεντρο της καλής ζωής της πρωτεύουσας από την δεκαετία του ΄30, που δεν άργησε να γίνει συνώνυμο της Αθηναϊκής διασκέδασης, καθώς πλήθος καλλιτεχνών έδιναν το παρόν επί σειρά δεκαετιών, κάνει τώρα μία νέα αρχή.

Ο χώρος πλέον έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως, έχοντας μια κατάφυτη όαση στο εξωτερικό του και μια υπέροχη κυκλική σάλα στο εσωτερικό του και αποτελεί το απόλυτο «place to be» της πόλης. To «Green Park Athens», είναι σύγχρονο με διαχρονική κομψότητα και ανεπιτήδευτη προσιτή πολυτέλεια. Μία όαση σύγχρονου lifestyle στους κόλπους του Πεδίον του Άρεως.

Ο επικεφαλής, έμπειρος και καταξιωμένος chef Σπύρος Ασίμης κι η ομάδα του, δημιουργούν ευφάνταστα πιάτα με ξεχωριστές γεύσεις και υμνούν τη μεσογειακή κουζίνα με τον πιο fine dining τρόπο. Κάθε γεύση συνδυάζεται άριστα με καλοδιαλεγμένες επιλογές κρασιού από δεκάδες ετικέτες που συναντάς στη λίστα και τους καταλόγους του ενώ δεν λείπουν τα ενδιαφέροντα κοκτέιλ. Ακόμη και η πιο μίνιμαλ γευστική πρόταση, κρύβει στην καρδιά της μαγειρικές διεργασίες, στο σώμα των οποίων συναντάται εμπειρία και καινοτομία.

Οι σαλάτες του Green Park είναι δροσιστικές, με την Caesar's στην πιο αναζωογονητική της εκδοχή με ελληνικό μαρούλι, crumble κρεμμύδι, μπέικον, κοτόπουλο, γραβιέρα, τουίλ σκόρδου και ντρέσινγκ, το μοσχαρίσιο καρπάτσιο είναι ισορροπημένο με κασέρι με τρούφα, βότανα, αγριοράπανο, πίκλα σιναπόσπορου αλλά και πέρλες τρούφας ενώ η τάρτα μανιταριών είναι μια ευχάριστη έκπληξη με κρέμα αγκινάρας, γραβιέρα και βαλσάμικο. Στα main plates μπορείτε να απολαύσετε τον τρυφερό σολομό, που συνοδεύεται από ντολμά με κινόα, χτένι, τουέλ σουπιάς και βούτυρο μάραθου. Επίσης το ζουμερό μοσχαρίσιο φιλέτο με συνοδεία απαλού πουρέ, σπαράγγια και σάλτσα πόρτο. Από το menu φυσικά δε λείπουν και τα επιδόρπια, με τη κρέμε espresso με τη μους καραμέλας να ξεχωρίζουν πάνω στην πιο τραγανή βάση espresso.

Το Green Park Athens παρέχει διασκέδαση και αμέτρητες στιγμές χαλάρωσης στους επισκέπτες, που θέλουν να αποδράσουν από τη δύσκολη καθημερινότητα της πόλης και να ευχαριστήσουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Στον καταπράσινο κήπο με την εντυπωσιακή βλάστηση με τις υδάτινες εγκαταστάσεις, που αποτελούν το απόλυτο ειδυλλιακό φόντο μπορούν να το λατρέψουν ακόμα και οι μικροί επισκέπτες καθώς έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν στον ιδανικά διαμορφωμένο χώρο αναψυχής.

Green Park Athens, Μαυρομματαίων 22, Αθήνα τηλ. 210 823 4002