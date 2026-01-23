Μενού

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού: Σημαντική ανακοίνωση για την αποφυγή τραυματισμών

Μια σημαντική ανακοίνωση προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί έκανε το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και έχει να κάνει με τις απόκρημνες -εκτός πίστας- πλαγιές:

«Λόγω του περιορισμένου ύψους χιονιού στις απόκρημνες εκτός πίστας πλαγιές της Φτερόλακκας, συστήνουμε αυστηρά στους χιονοδρόμους να κινούνται αποκλειστικά εντός των ασφαλισμένων και ανοιχτών πιστών, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών από πτώσεις σε κρυμμένα βράχια».

Μπείτε στο parnassos-ski.gr και ενημερωθείτε live για την κατάσταση λειτουργίας του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και στη συνέχεια κάντε «κλικ» στον Τιμοκατάλογο, προκειμένου να δείτε αναλυτικά τιμές ημερησίων εισιτηρίων, κόστος ετήσιας κάρτας καθώς και τα «πακέτα» για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης!

Για τη δική σας ευκολία και για να μηδενίσετε το χρόνο αναμονής, μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση του web ticketing.

