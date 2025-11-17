Χρυσό Βραβείο για την εταιρεία του Γρηγόρη Μπακλώρη

Το AllForSkin Athens βραβεύτηκε ως το καλύτερο ιδιωτικό ιατρείο δερματολογίας στην Αττική και διακρίθηκε επίσης για την καλύτερη θεραπεία ακμής.

Ο Γρηγόρης Μπακλώρης δήλωσε πως: «αυτή η διάκριση είναι το επιστέγασμα μια πολύ όμορφης συνεργασίας.

Τα social media είναι ψυχαγωγία και πληροφόρηση, και ειδικότερα ο κλάδος της ιατρικής αισθητικής οφείλει να επικοινωνεί στον κόσμο την αλήθεια τόσο για τις θεραπείες, όσο και για τα αποτελέσματα τους. Είμαι πολύ χαρούμενος για το βραβείο γιατί δίνει ένα extra κίνητρο στην εταιρεία μου να συνεχίσει δυναμικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αγορά».