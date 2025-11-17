Μενού

Χρυσό Βραβείο για την εταιρεία του Γρηγόρη Μπακλώρη

Στα φετινά Medical Beauty Awards της BOUSSIAS Events η Chaussee Media απέσπασε το gold βραβείο στην κατηγορία “BEST USE OF TIK-TOK” για την προβολή του AllForSkin Athens.

Το AllForSkin Athens βραβεύτηκε ως το καλύτερο ιδιωτικό ιατρείο δερματολογίας στην Αττική και διακρίθηκε επίσης για την καλύτερη θεραπεία ακμής.

Ο Γρηγόρης Μπακλώρης δήλωσε πως: «αυτή η διάκριση είναι το επιστέγασμα μια πολύ όμορφης συνεργασίας.

Τα social media είναι ψυχαγωγία και πληροφόρηση, και ειδικότερα ο κλάδος της ιατρικής αισθητικής οφείλει να επικοινωνεί στον κόσμο την αλήθεια τόσο για τις θεραπείες, όσο και για τα αποτελέσματα τους. Είμαι πολύ χαρούμενος για το βραβείο γιατί δίνει ένα extra κίνητρο στην εταιρεία μου να συνεχίσει δυναμικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αγορά».

