Καλαμαριά: «Κλειδί» στην υπόθεση οι απολογίες των φίλων του 20χρονου - Τι είπε στο Reader ο θείος του 23χρονου

Λύση στον γρίφο του κίνητρου του δολοφονικού επεισοδίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης αναμένεται να δώσουν οι απολογίες των δυο νεαρών φίλων του 20χρονου θύματος.

Ήδη από χθες το βράδυ, ο δικηγόρος του 20χρονου ταυτοποιημένου κατηγορούμενου για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, είναι σε συνεννόηση με τις αρχές έτσι ώστε ο εντολέας του και αυτόπτης μάρτυρας να δώσει εξηγήσεις για:

Γνώριζαν ή όχι τον 23χρονο συλληφθέντα;

Γιατί βρέθηκαν στην γειτονιά του ;

Υπήρξε στο παρελθόν κάποιο μεταξύ τους επεισόδιο;

Πως ξεκίνησε η συμπλοκή ;

Ήταν οπαδικές οι διαφορές τους ;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, οι δυο νεαροί επιθυμούν πρώτα να αποχαιρετήσουν τον φίλο τους που κηδεύεται σήμερα το μεσημέρι και μετά να παρουσιαστούν στην Α΄ τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την δικογραφία.

Και στους δυο νεαρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες με τις επιβαρυντικές διατάξεις της αθλητικής βίας που μετατρέπουν το αδίκημα σε διαρκές. Δηλαδή ένα αδίκημα που δεν περιορίζεται στην αυτόφωρη διαδικασία.

Την Τρίτη, (17/03) εντωμεταξύ θα απολογηθεί ο 23χρονος κατηγορούμενος για το φονικό επεισόδιο που διαδραματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και στοίχισε τη ζωή σε ένα 20χρονο παιδί.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 23χρονος που παραδόθηκε στις αρχές είναι :

Ανθρωποκτονία με πρόθεση

Παράνομη οπλοκατοχή

Οπλοχρησία

Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

«Το παιδί βρισκόταν σε άμυνα» λέει στο Reader συγγενικό του πρόσωπο

Μιλώντας στο Reader, ο θείος του κατηγορουμένου υποστήριξε:

«Το παιδί ήταν σε άμυνα. Δέχτηκε επίθεση. Το μαχαίρι το είχε πάνω του γιατί είναι εργαλείο της δουλειάς του. Βοηθάει τον πατέρα του στο μαγαζί. Φανταστείτε ο μπαμπάς του είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι φανατικός με τον Άρη .Είναι καλό και ήσυχο παιδί.»

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία -4 -άγνωστα προς τον ίδιο- άτομα σχεδόν έξω από το σπίτι του.

«Πήγαινα στο σπίτι μου όταν ξαφνικά δέχθηκα επίθεση από 4-5 άτομα που άρχισαν να με χτυπούν μέχρι που με έριξαν στο έδαφος .Φοβήθηκα για την ζωή μου γι αυτό έβγαλα τα μαχαίρι που είχα μαζί μου για να αμυνθώ. Στην αρχή είπα πως το βρήκα κάτω γιατί ήμουν ταραγμένος. Το πέταξα .Δεν ξέρω που είναι», είπε.

Σύμφωνα με την τεχνική σύμβουλο της οικογένειας ο θάνατος του 20χρονου παιδιού ήταν συνέπεια ρήξης τοιχωμάτων καρδιάς.