Επέλαση Σεφερλή στην πρεμιέρα του στο Mega και άνετη πρωτιά

Η είσοδος του Μάρκου Σεφερλή στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης του Σαββάτου 14 Μαρτίου του Μega (prime time) όχι απλά χάρισε πρωτιά στον σταθμό αλλά υπερτέρησε κατά κράτος όλων των υπόλοιπων τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Nielsen το «Markos By Night» με πρώτη προβολή της παράστασης «Notis η επιστροφή» σημείωσε διπλή πρωτιά καταγράφοντας 19,7% στο σύνολο του κοινού και ακόμη υψηλότερα 25,3% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Σε ικανοποιητικό διψήφιο ακολούθησε ο «Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων σημείωσε 14,7% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Διψήφιο στο γενικό αλλά μονοψήφιο στο δυναμικό ήταν το «Survivor». Συγκεκριμένα το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό κατέγραψε 11,2% στο σύνολο του κοινού και μόλις 6,6% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54.

Τηλεθέαση: Μονοψήφιο το σόου του Κοκλώνη

Μονοψήφιο και στα δύο κοινά ήταν το «Just the two of us». Το talent show του Νίκου Κοκλώνη στο Open σημείωσε 8% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό. Τέλος η «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά στο Πρώτο Κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης είχε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 6,3% στο σύνολο και μόλις 2,6% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Ως γνωστόν από το επόμενο Σάββατο μπαίνει και νέος «παίκτης» στη μάχη της τηλεθέασης που δεν είναι άλλος από το «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 με πρώτο καλεσμένο τον Γιώργο Καπουτζίδη.

