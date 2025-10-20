Η All For Blue στη Ρόδο: μια εβδομάδα εκπαίδευσης και δράσης για τις καθαρές θάλασσες

Από την Τρίτη 14 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η ομάδα της All For Blue βρέθηκε σε σχολεία και παραλίες σε όλο το νησί, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια και καθαρισμούς ακτών και βυθού με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, εθελοντών και πιστοποιημένων δυτών της ομάδας.

Εκπαίδευση στα σχολεία και βιωματική συμμετοχή

Η αποστολή ξεκίνησε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου με σεμινάρια στο 1ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού, στο 1ο Δημοτικό Ιαλυσού και στο 2ο Δημοτικό Ιαλυσού . Μετά την εκπαιδευτική δράση, οι μαθητές συμμετείχαν σε καθαρισμό στην παραλία της Ιαλυσού. Εντύπωση μεγάλη έκανε στα παιδιά η ανασύρση περίεργων αντικειμένων από τον βυθό και την ακτή - μεταξύ των οποίων καρέκλες, σωλήνες, παπούτσια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η ομάδα της All For Blue βρέθηκε ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου Ρόδου (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και το απόγευμα επισκέφθηκε το Εσπερινό Γυμνάσιο Ρόδου μαζί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος με την παρουσία του επιβεβαίωσε την υποστήριξή και την εμπιστοσύνη του στην All For Blue και δήλωσε “ Μεγάλος ο στόχος και εξαιρετικά ευγενής όπως μεγάλες είναι και οι προκλήσεις. Ψηλά ο πήχης και κυρίως αντίθετα στο πνεύμα του μηδενισμού. Γιατί μόνο έτσι βγαίνουμε μπροστά”.

Ο παράκτιος και υποβρύχιος καθαρισμός της ημέρας πραγματοποιήθηκε στην παραλία Ιξιά.

Καθαρισμοί ακτών με μικρούς και μεγάλους

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, η ομάδα πραγματοποίησε σεμινάρια για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων στα 1ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, 2ο Νηπιαγωγείο Ρόδου και 12ο Δημοτικό Ρόδου, και μαζί τους έκλεισαν την ημέρα με έναν μεγάλο καθαρισμό στην Ακτή Κανάρη. Πολύτιμη η βοήθεια των δεκάδων εθελοντών που παραβρέθηκαν στο σημείο, μεταξύ των οποίων γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Ρόδου μαζί με τους καθηγητές τους.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με σεμινάριο στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βιωματικό καθαρισμό στην παραλία Ζέφυρος. Ο υποβρύχιος καθαρισμός απο τους δύτες της ομάδας εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους γιατί βγήκαν από τον βυθό πολλά αντικείμενα όπως ρόδες αυτοκινήτου, λαμαρίνες, δεκάδες αλουμινένια ντενεκεδάκια,παπούτσια,κορδόνια και άλλα.

Μεγάλη ικανοποίηση έδωσε στην ομάδα αυτή η 4ημερη αποστολή στη Ρόδο στην οποία εκπαιδεύτηκαν 1.130 μαθητές, 93 εκπαιδευτικοί και συλλέχθηκαν 1.290 κιλά απορριμμάτων.

Η Κατερίνα Τοπούζογλου, η οποία ηγήθηκε της αποστολής ως εισηγήτρια των σεμιναρίων αλλά και ως δύτρια στους υποβρύχιους καθαρισμούς δήλωσε:

«Στόχος μας είναι να δώσουμε στα παιδιά τα εργαλεία, τη γνώση και την έμπνευση ώστε να γίνουν οι αυριανοί πρεσβευτές της θάλασσας. Οι Ήρωες του μπλε».