Η Αυτής Βασιλική Υψηλότης η Βασιλική Πριγκίπισσα και ο Sir Timothy Laurence φιλοξενήθηκαν στο Hilton Garden Inn Chania City για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Κατά την άφιξή τους, την Βασιλική Πριγκίπισσα και τον Sir Tim Laurence υποδέχθηκαν η Area General Manager του ξενοδοχείου, Τζωρτζίνα Παρρά και ο Διευθυντής, Παύλος Παπαδάκης, οι οποίοι εξασφάλισαν την άψογη φιλοξενία και την προσωπική φροντίδα που χαρακτηρίζει κάθε διαμονή στο Hilton Garden Inn Chania City.

Μια επίσκεψη με βαθύ ιστορικό αποτύπωμα

Η Βασιλική Πριγκίπισσα επισκέφθηκε τα Χανιά για να τιμήσει την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά το οποίο βρετανικές, κοινοπολιτειακές και ελληνικές δυνάμεις πολέμησαν πλάι πλάι υπερασπιζόμενες το νησί τον Μάιο του 1941. Η Μάχη της Κρήτης έληξε την 1η Ιουνίου 1941 με επικράτηση των γερμανικών δυνάμεων, παρά τη γενναιότητα με την οποία αγωνίστηκαν οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις και την πεισματώδη αντίσταση του κρητικού λαού, το θάρρος και το πνεύμα αυτοθυσίας του οποίου προκάλεσαν τον θαυμασμό όλων των Συμμάχων. Ήταν μια μάχη που χάραξε ανεξίτηλα την κοινή ιστορική μνήμη Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας.

Το πρόγραμμα στα Χανιά

Το Σάββατο 23 Μαΐου, η Βασιλική Πριγκίπισσα μετάβηκε αρχικά στο Μάλεμε, όπου τελέστηκε μνημόσυνο για τους πεσόντες των Μοιρών Νο. 30 και Νο. 33 της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στη συνέχεια, η Βασιλική Πριγκίπισσα συμμετείχε στην καθιερωμένη τελετή μνήμης στο Συμμαχικό Νεκροταφείο της Σούδας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία και είχε την ευκαιρία να συναντήσει απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στις μάχες του 1941 καθώς και Βρετανούς βετεράνους που έχουν εκλέξει την Κρήτη ως τόπο διαμονής τους. Η τελετή ξεκίνησε με flypast από αεροσκάφη της 30ής Μοίρας και της θρυλικής ομάδας ακροβατικών πτήσεων Red Arrows. Το βράδυ, η Βασιλική Πριγκίπισσα και η συνοδεία της δείπνησαν στο εστιατόριο Rodopou & Beyond, που βρίσκεται στην ταράτσα του 8ου ορόφου του ξενοδοχείου Hilton Garden Inn Chania City, απολαμβάνοντας τη δημιουργική κουζίνα του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, η Βασιλική Πριγκίπισσα επισκέφθηκε το Φρούριο Φιρκά και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου ξεναγήθηκε στην έκθεση για τη Μάχη της Κρήτης. Στη συνέχεια παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και στην παρέλαση σημαιοφόρων κρητικών συλλόγων, η οποία ακολουθήθηκε από ένα εντυπωσιακό 20λεπτο show των RAF Red Arrows πάνω από το λιμάνι των Χανίων.

Φιλοξενία με κρητική ψυχή

Για το Hilton Garden Inn Chania City, η φιλοξενία κάθε επισκέπτη είναι προνόμιο και αντανάκλαση των υψηλών προδιαγραφών και της αυθεντικής ανθρώπινης φιλοξενίας που μας χαρακτηρίζει. Σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, ολόκληρη η ομάδα μας ένιωσε μεγάλη υπερηφάνεια, δημιουργώντας μια στιγμή που με σεβασμό, συνδέει το παρόν με μια κοινή ιστορική μνήμη βαθιάς ανθρώπινης αξίας.