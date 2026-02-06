Η bwin διακρίθηκε με 4 Ermis Awards για την καμπάνια «Γεννημένος δίπλα στη Θάλασσα»

Η καμπάνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρία Frank & Fame, καθώς και τις εταιρίες παραγωγής STEFI και Rabbits, και διακρίθηκε στις εξής κατηγορίες:

Silver – Film / TV & Cinema – Frank & Fame

Bronze – Film / Online Film – Frank & Fame

Silver – Παραγωγή Διαφημιστικών Ταινιών – STEFI

Silver – Παραγωγή Μουσικής – Rabbits

Η δημιουργική προσέγγιση της καμπάνιας εστίασε στην ανάδειξη της ιστορίας, των αξιών και της διαχρονικής ταυτότητας του Ολυμπιακού, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση. Το περιεχόμενο ανέδειξε τη βαθιά σχέση του συλλόγου με το λιμάνι και τη θάλασσα του Πειραιά, μεταφέροντας στο κοινό την υπερηφάνεια, το πάθος και τη συλλογική μνήμη ενός αιώνα.

Ως Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η bwin είχε ενεργό ρόλο στη στρατηγική κατεύθυνση και την επικοινωνιακή αφήγηση της επετειακής καμπάνιας, επενδύοντας σταθερά σε συνεργασίες που συνδυάζουν δημιουργική αρτιότητα, πολιτισμικό βάθος και αυθεντικό storytelling.

Η διάκριση της καμπάνιας στα Ermis Awards επιβεβαιώνει τη δέσμευση της bwin να επενδύει σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και ισχυρές δημιουργικές συνεργασίες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως brand με ξεκάθαρη επικοινωνιακή ταυτότητα και μακροπρόθεσμο όραμα.

