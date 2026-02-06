Αντιδράσεις για διαφημιστικό σποτ για το καλαματιανό καρναβάλι: «Κατάπτυστο, να αποσυρθεί άμεσα»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας, με φεμινιστικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για προσβολή της γυναικείας ύπαρξης και προσωπικότητας.

Στο εν λόγω σποτ, φαίνεται μία γυναίκα να κρατείται και να ανταλλάσσεται με χαρτονομίσματα για το καλαματιανό καρναβάλι.

«Η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της» αναφέρθηκε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας.

«Δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι» επιμένει και τονίζει πως «δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε».

«Σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει. Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της. Η πόλη έχει τα θύματά της!» συμπληρώνεται στο ίδιο κείμενο.

«Το τράφικιν και η εμπορία ανθρώπων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ‘’πλάκα’’ για να διαφημιστεί το Καρναβάλι και να προσελκύσει…κόσμο».

Τέλος, ο οργάνωση κάλεσε τον δήμο να απολογηθεί δημόσια και να αποσύρει το σποτ άμεσα.

Τι απαντά η επιτροπή του καρναβαλιού Καλαμάτας

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι δηλώσεις που έκανε στον Alpha ο κ. Βασίλης Τζαμουράνης, επικεφαλής αντιπολίτευσης Δήμου, ο οποίος έκανε λόγο για «ατυχές σποτ».

«Προβάλει την κακοποίηση της γυναίκες, τη χρησιμοποίησή της ως αντάλλαγμα. Είναι ατυχές» είπε και συμπλήρωσε πως θα ήταν καλό «να μην αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες».

Από πλευράς του ο κ. Παναγιώτης Δραγκιώτης, πρόεδρος της καρναβαλικής επιτροπής Καλαμάτας, εξήγησε πως η γυναίκα που παρουσιάζεται είναι «ένας συμβολικός χαρακτήρας, αναπαριστά την καρναβαλική διάθεση, που απελευθερώνεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο το σύνθημα που δίνεται είναι το "free the mood" (απελευθερώστε τη διάθεση) και έκρινε πως «δεν υπάρχει λίγος να το κατεβάσουμε».

Καταλήγοντας, είπε πως δεν υπήρξε διάθεση να προσβληθεί κανείς.