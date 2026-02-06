Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη: Έπεσε από άλογο στη διάρκεια γυρισμάτων

Ατύχημα είχε ο Άκης Πετρετζίκης κατά τη διάρκεια γυρίσματος της τηλεοπτικής του εκπομπής, με τον σεφ να ενημερώνει προσωπικά τους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, εξήγησε ότι η τελευταία μέρα των γυρισμάτων, πριν την επιστροφή του στην Αθήνα, περιλάμβανε βόλτα με άλογα. Ο ίδιος έδειξε ένα απόσπασμα από το περιστατικό, όπου φαίνεται πώς έπεσε από το ζώο. Το αποτέλεσμα ήταν να ραγίσει ένα πλευρό, ενώ για την ανάρρωσή του απαιτείται να παραμείνει ξαπλωμένος.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα: «Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», ενώ παρουσίασε το σχετικό βίντεο.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα. Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτσήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό».

Κλείνοντας, ζήτησε από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους συμβουλές για την ανάρρωση: «Άμα έχετε κάποια tips για το πώς δένουν τα κόκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά».