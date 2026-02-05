Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, πλέον αποκλείεται από την πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται φερόμενα ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και ακινήτων.

Ο πρόεδρος του πλέον επιφανούς εργατικού σωματείου της χώρας, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Παναγόπουλος και τα λεφτά της «εργατιάς»

Τα εν λόγω ποσά, συνολικού εκτιμώμενου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν διατεθεί για την υλοποίηση 7 προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την πενταετία 2020-2025.

Το σχετικό πόρισμα της Αρχής διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.

Ως πρόεδρος δύο ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να συμμετείχε σε διαδικασίες που οδηγούσαν σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων.

Παναγόπουλος: Αναθέσεις και «μουσικές καρέκλες»

Η έρευνα εξέτασε την οικονομική δραστηριότητα εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών, εστιάζοντας στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για υπηρεσίες κατάρτισης.

Κύριος τρόπος δράσης τους ήταν η εξασφάλιση απευθείας αναθέσεων δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σε αυτές, ενδιάμεσα εταιρικά σχήματα δέχονταν συστηματικά ροές κεφαλαίων και εναλλάσσονταν ως συμμετέχοντες ή ανάδοχοι. Πολλές απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια, παρακάμπτοντας ελέγχους διαφάνειας και δημοσιότητας. Αυτή η πρακτική επέτρεπε τη γρήγορη διοχέτευση πόρων χωρίς εξωτερική εποπτεία.

Μέρος των κονδυλίων ήταν σε μετρητά, γεγονός εντελώς ασυνήθιστο για δημόσια χρηματοδότηση, που διευκόλυνε την απόκρυψή τους. Οι εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους, δημιουργώντας μία συγκεχυμένη εικόνα πολλαπλών παρόχων, ενώ ορισμένες δεν είχαν να παρουσιάσουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, υποδομές ή προσωπικό για την εκτέλεση των έργων.

Παναγόπουλος: Οι στημένοι διαγωνισμοί

Στους διαγωνισμούς για τα προαναφερθέντα έργα, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλαπλές διαδικασίες.

Επιλέγονταν σταθερά ως ανάδοχοι από επιτροπές στις οποίες προέδρευε ο ίδιος ο Παναγόπουλος. Αυτή η εναλλαγή προσέδιδε νομιμοφάνεια, καλύπτοντας την ουσιαστική απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Οι συμβάσεις συνάπτονταν είτε απευθείας είτε διαγωνιστικά, πάντα με διοχέτευση πόρων σε ενδιάμεσα νομικά πρόσωπα.

Η μέθοδος αυτή φέρεται να νομιμοποίησε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν παροχή δήθεν υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, με σκοπό την κάλυψη της μη υλοποίησης των έργων και την τελική ιδιοποίηση των πόρων.

Ο Παναγόπουλος και η μεγάλη μοιρασιά

Η Αρχή εντόπισε εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, ελλείψει οποιασδήποτε νόμιμης αιτιολόγησης.

Επαναληπτικές αναλήψεις μετρητών ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το υπολογιζόμενο όφελος από την υπεξαίρεση ανήλθε σε 2.096.344,19 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων και της τελικής τους ιδιοποίησης.

Τα ποσά που είχαν κρυφθεί «κάτω από το χαλί» φέρονται να συνδυάζονταν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας τη νομιμοποίηση μέσω καθημερινών συναλλαγών.

Η έρευνα ανέτρεξε στη διάθεση των κονδυλίων, αποκαλύπτοντας πώς τα χρήματα μεταφέρονταν από συμβάσεις σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, με επανειλημμένες αναλήψεις που υπερβαίνουν κάθε λογική για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα»

Σε γραπτή δήλωση αναφορικά με τη δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «γα όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου».

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς "… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία".

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη "στημένη" υπόθεση "κακουργηματικού" χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».