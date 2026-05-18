Η CL Art Gallery - Athens παρουσιάζει την ατομική έκθεση του εικαστικού Τάσου Νικάκη με τίτλο «Θάλαττα - Θάλαττα!», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, από τις 19:00 έως τις 22:00, στον χώρο της γκαλερί, Χάριτος 10, Κολωνάκι.

Ο τίτλος της έκθεσης, εμπνευσμένος από την ιστορική κραυγή «Θάλαττα - Θάλαττα!», λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας, λύτρωσης και επιστροφής σε κάτι ουσιαστικό και αληθινό. Η θάλασσα μετατρέπεται σε τόπο μνήμης και συναισθηματικής αναζήτησης, ενώ οι ανθρώπινες μορφές, τα καράβια και τα καλοκαιρινά τοπία αποκτούν έναν διαχρονικό και υπαρξιακό χαρακτήρα.

Η νέα ενότητα έργων του καλλιτέχνη αποτελεί ένα ποιητικό και βαθιά ανθρώπινο ταξίδι στη μνήμη, στη θάλασσα και στην ανάγκη του ανθρώπου για εσωτερική γαλήνη. Μέσα από mixed media συνθέσεις, επαναχρησιμοποιημένα υλικά και έντονες υφές, ο Τάσος Νικάκης δημιουργεί εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο πραγματικό και το ονειρικό, μεταφέροντας τον θεατή σε έναν κόσμο γεμάτο νοσταλγία, φως και συμβολισμούς.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης:

«Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια πιο απλή, ρομαντική και ανθρώπινη προσέγγιση της σχέσης μας με τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Χρησιμοποιώντας μικτές τεχνικές, παρωχημένα υλικά μεταμορφώνονται σε αντικείμενα συμβολικά. Αποκτώντας μια νέα ζωή, συνεχίζουν το αέναο ταξίδι τους στον χώρο και τον χρόνο.

Θάλαττα - Θάλαττα!

Αγωνία, ελπίδα, λύτρωση»

Η έκθεση αναδεικνύει τη χαρακτηριστική εικαστική γλώσσα του δημιουργού, όπου η ύλη, το χρώμα και η μνήμη συνυπάρχουν σε μια ατμοσφαιρική αφήγηση γεμάτη συναίσθημα και ποιητικότητα.

Η CL Art Gallery συνεχίζει να παρουσιάζει σύγχρονες εικαστικές προτάσεις που ενισχύουν τον διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τον χώρο και την ανθρώπινη εμπειρία, φιλοξενώντας δημιουργούς με ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα.

Εγκαίνια

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 | 19:00 - 22:00

Διάρκεια έκθεσης

Έως 13 Ιουνίου 2026

Τοποθεσία

CL Art Gallery

Χάριτος 10, Κολωνάκι, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας | CL Art Gallery Athens

Τρίτη: 16:00 - 20:00

Τετάρτη: 12:00 - 20:00

Πέμπτη & Παρασκευή: 12:00 - 20:00

Σάββατο: 11:00 - 16:00