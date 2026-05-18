Κάποιοι ενδεχομένως νομίζουν ότι ο Μητσοτάκης μιλάει για εκλογές το 2027 από υποχρέωση. Πρέπει να σας βεβαιώσω ότι η πρόθεση του είναι πράγματι να πάει σε εκλογές την άνοιξη του επόμενου έτους, καθώς είναι γνωστό ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν με οικονομικές υποσχετικές, αλλά όταν δουν το χρώμα του χρήματος. Αυτό συνέβη και την περασμένη χρονιά, όταν και η Ν.Δ. κατέγραψε την μεγαλύτερη δημοσκοπική της άνοδο τους μήνες του χειμώνα που φάνηκαν τα χρήματα των υποσχέσεων.

Οι πλατφόρμες των κορυφαίων

Από το συνέδριο της ΝΔ πάντως θα έλεγα να κρατήσουμε τις υποσχετικές των κορυφαίων για το μέλλον, καθώς παρουσίασαν τις πολιτικές τους πλατφόρμες. Προφανώς, αυτή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αυτή του Νίκου Δένδια, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκφραστής της νεοδημοκρατικής ορθοδοξίας, με αρκετές αναφορές για το dna της κεντροδεξιάς παράταξης και την παρουσίαση ενός μοντέλου διακυβέρνησης επί της ουσίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είπε ότι τα μεγάλα κόμματα κερδίζουν όταν κοιτάζουν μακριά και όχι στον καθρέφτη τους. Και τέλος και ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θύμισε ότι είναι στην παράταξη από 18 χρονών και επιχειρεί να συνομιλήσει με το σύνολο της παράταξης. Ειδικά για τον Χατζηδάκη κρατήστε ότι προοδευτικά θα πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. \

Διαβάστε επίσης: Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»

Οι συζητήσεις για τον Σαμαρά

Όπως και να το κάνουμε πάντως ελέφαντας στο δωμάτιο και βασικό θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια του συνεδρίου της ΝΔ ήταν το αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα κάνει ζημιά στο κόμμα και αν θα ψαρέψει και από τη δεξαμενή άλλων, μικρότερων κομμάτων της δεξιάς. Οι εκτιμήσεις ήταν μοιρασμένες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η ομιλία του δικηγόρου του και στενού του συνεργάτη Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος είπε ότι η διαγραφή πρέπει να αρθεί και να διορθωθεί «ένα λάθος», κάτι που δεν γίνεται με «μεσολαβητές», αλλά με μια απευθείας επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς ήξερε καλά το περιεχόμενο της ομιλίας, αν και τον Μητσοτάκη δεν τον «κόβω» ζεστό, τουλάχιστον με βάση αυτό που είπε ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία.

Η ομάδα Καρυστιανού

Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το πολιτικό γεγονός της εβδομάδας αφού η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, το όνομα του οποίου ίσως να είναι το «Ελπίδα», ωστόσο μέχρι στιγμής τίποτε δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε πάντως κατανοητό ότι η βασική ομάδα συνεργατών θα είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο ανταποκριτής του OPEN στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, ενώ το νέο εγχείρημα αναμένεται να πλαισιώσουν πρώην βουλευτές και στελέχη της Νίκης από όπου φαίνεται ότι θα αντλήσει αρκετό δυναμικό το νέο κόμμα. Γενικά, θα παίξει πολύ Θεσσαλονίκη, πολύ ορθοδοξία και σίγουρα μια καλή σχέση με τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030 - Το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό»

Σημαία 96 τετραγωνικών μέτρων!

Η Ανδριανούπολη φαίνεται πολύ καθαρά στον ορίζοντα από το ύψωμα όπου βρίσκεται το νέο και υπερσύγχρονο Φυλάκιο «5» του Ελληνικού Στρατού. Πρόκειται για ένα μεγάλο διώροφο οίκημα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε εκεί περίπου στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης Αντιστράτηγο Παναγιώτη Ανδρικόπουλο. Ο Πρόεδρος δείπνησε μαζί με τους στρατιώτες του Φυλακίου και διανυκτέρευσε εκεί. Το πρωί στις 8 πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας. Μιλάμε για μια σημαία εμβαδού 96 τετραγωνικών μέτρων! Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική για όσους συνεργάτες του Προέδρου βρέθηκαν για πρώτη φορά στο σύνορο του Εβρου. Ο ίδιος ο Πρόεδρος δήλωσε ενθουσιασμένος για τη γνησιότητα του πατριωτικού φρονήματος των φαντάρων και της ηγεσίας τους που ήταν εμφανής στην αφοσίωση στα καθήκοντά τους καθώς και στο ήθος που χαρακτήρισε την συνολική συμπεριφορά τους.

Γιατί διέγραψε τον Πολάκη;

Η πολιτική πιάτσα συζητά τη διαγραφή Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ με ερωτήματα. Κι αυτό έχει να κάνει με το εξής: ο Πολάκης αν μη τι άλλο, για πρώτη φορά έθεσε δημοσίως ένα ουσιώδες ερώτημα: γιατί υπάρχει αφωνία από πλευράς Κουμουνδούρου στα όσα συμβαίνουν με τον Τσίπρα; Οι βουλευτές κατά βούληση πηγαίνουν στις κομματικές του εκδηλώσεις και τρέχουν να πιάσουν θέση στο νέο κόμμα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πώς απαντά; Πάντως εάν ο Πολάκης τολμήσει και υπονοήσει τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης κίνησης, εκεί να δούμε γέλια που θα γίνουν.

Κλείνει υποψήφιους το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα δραστήριος εμφανίζεται ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Όπως ήδη είχε δηλώσει και ο ίδιος σκοπός του είναι να δώσει φωνή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, επισκεπτόμενος τη Θεσσαλονίκη - πόλη στόχος για το κίνημα - αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Ζάκυνθο, ενώ βασικό μέλημά του όπως μαθαίνουμε είναι το «σκανάρισμα» υποψηφίων.

