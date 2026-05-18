Η αντίδραση της Σίας Κοσιώνη για το τηλεοπτικό της μέλλον: Το σενάριο που διέψευσε

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην κάμερα, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο προσκήνιο καθώς άπαντες περιμένουν τις επιλογές της για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Η δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα των τηλεοπτικών εκπομπών, όπως μετέδωσε ο Αlpha, για τα πρώτα της 24ωρα μακριά από τα δελτία ειδήσεων:

«Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Ξεκουράζομαι και ηρεμώ».

Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει τι θα κάνει την νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σία Κοσιώνη είπε:

«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για αυτό. Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω δεν διαψεύδω».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε «η φράση Καλημέρα Ελλάδα πώς σας ακούγεται», απάντησε χαμογελώντας:

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά».

 

