Η αντίδραση της Σίας Κοσιώνη για το τηλεοπτικό της μέλλον: Το σενάριο που διέψευσε

Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο προσκήνιο καθώς άπαντες περιμένουν τις επιλογές της για το τηλεοπτικό της μέλλον.
Η δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα των τηλεοπτικών εκπομπών, όπως μετέδωσε ο Αlpha, για τα πρώτα της 24ωρα μακριά από τα δελτία ειδήσεων:
«Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Ξεκουράζομαι και ηρεμώ».
Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει τι θα κάνει την νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σία Κοσιώνη είπε:
«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για αυτό. Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω δεν διαψεύδω».
Τέλος, όταν ρωτήθηκε «η φράση Καλημέρα Ελλάδα πώς σας ακούγεται», απάντησε χαμογελώντας:
«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά».
