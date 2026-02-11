Cybex: Παρουσιάζει το Sirona Ti επαναπροσδιορίζοντας την ασφάλεια και την άνεση σε κάθε διαδρομή

Το Sirona Ti προσφέρει κορυφαία ασφάλεια, προηγμένη λειτουργικότητα και premium άνεση από τη γέννηση έως περίπου 4 ετών. Η ενσωματωμένη βάση του ενισχύει την ευκολία χρήσης, απλοποιεί την εγκατάσταση και συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου λανθασμένης τοποθέτησης.

Η ασφάλεια σε πρώτο πλάνο

Το Sirona Ti προσφέρει εξαιρετική προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών στο κεφάλι και τον αυχένα. Στη θέση με φορά προς τα πίσω, η ασφάλεια είναι αυξημένη κατά 50%*, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης το σώμα του παιδιού συγκρατείται από το κέλυφος του καθίσματος, περιορίζοντας την κίνηση και μειώνοντας τις δυνάμεις που ασκούνται στον αυχένα.

Η μεταφορά με φορά προς τα πίσω είναι υποχρεωτική έως τους 15 μήνες (ή ύψος 76 εκ.). Μετά από αυτό το στάδιο, το Sirona Ti μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με φορά προς τα εμπρός, αν και η χρήση με φορά προς τα πίσω συνιστάται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδανικά έως την ηλικία των 4 ετών.

Με την ενσωματωμένη βάση και την προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας, το κάθισμα διαθέτει επίσης το Σύστημα Γραμμικής Προστασίας από Πλευρική Σύγκρουση (L.S.P.), το οποίο προσφέρει έως και 25% περισσότερη προστασία** σε πλευρικές συγκρούσεις, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και απόλυτη ηρεμία σε κάθε διαδρομή.

Ευκολία και άνεση

Η ενσωματωμένη βάση του Sirona Ti με δυνατότητα περιστροφής 360° επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση του παιδιού από το αυτοκίνητο. Οι πέντε θέσεις ανάκλισης σε κάθε κατεύθυνση οδήγησης εξασφαλίζουν εργονομική και άνετη στάση σε κάθε διαδρομή. Το ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος προσκέφαλο προσαρμόζεται καθώς το παιδί μεγαλώνει, ενώ οι μαγνητικές θήκες για τις ζώνες κάνουν το δέσιμο γρήγορο και χωρίς άγχος.

Η ενσωματωμένη κουκούλα ηλίου με προστασία UPF50+ προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και το έντονο φως ενώ ο περιμετρικός αερισμός εξασφαλίζει ιδανική αναπνοή και άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σχεδιασμένο για κάθε στάδιο ανάπτυξης

Από τη γέννηση έως την νηπιακή ηλικία, το Sirona Ti εξελίσσεται μαζί με την οικογένεια. Το αφαιρούμενο μαξιλαράκι νεογέννητου διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή θέση από τις πρώτες ημέρες ζωής, προσφέροντας την απαραίτητη εργονομική υποστήριξη που χρειάζονται τα μωρά.

Όταν το παιδί φτάσει σε ύψος τα 60 εκ.,το μαξιλαράκι πρέπει να αφαιρεθεί για να προσφέρει περισσότερο χώρο και άνεση. Το Sirona Ti επαναπροσδιορίζει τις καθημερινές μετακινήσεις, συνδυάζοντας την ασφάλεια της μεταφοράς με φορά προς τα πίσω με την άνεση και την προσαρμοστικότητα που απαιτεί το μέλλον.