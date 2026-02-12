Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος της Βουλής για την Τσικνοπέμπτη: Ποιο είναι το ακριβότερο πιάτο

Όλη η Ελλάδα «τσικνίζει» σήμερα (12/2) και από τον κανόνα δεν εξαιρείται και η Βουλή. Το εστιατόριο της Βουλής για σήμερα Τσικνοπέμπτη, έχει διάφορες επιλογές προσαρμοσμένες στο έθιμο.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Χασαπόπουλος, δημοσίευσε τον τιμοκατάλογο αναλυτικά στα κοινωνικά δίκτυα με λεζάντα: «Τσικνοπέμπτη στη Βουλή. Προσέξτε τιμές, προσέξτε γουρουνοπούλα και κεμπάπ».

Αν παρατηρήσει κανείς τον κατάλογο που αναρτήθηκε, διαπιστώνει ότι το ακριβότερο πιάτο είναι το φιλέτο striploin με country πατάτες και aioli sauce που ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Τα πιο mainstream πιάτα με κρέας κυμαίνονται από 7 έως 10 ευρώ. Ενδεικτικά τα χοιρινά καλαμάκια στο εστιατόριο της Βουλής κοστίζουν 8 ευρώ, η γουρουνοπούλα 9,5 ευρώ, το κεμπάπ 8 ευρώ και τα μπριζολάκια 9 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν άλλες τιμές αν θέλεις να φας στον χώρο και άλλες για τους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς υπαλλήλους, τους δημοσιογράφους και τους φρουρούς της Βουλής, που επιθυμούν να τα πάρουν «πακέτο».