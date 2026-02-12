Μενού

«Άλιο ε Όλιο»: Ιταλός μάγειρας δικάζει τον Άκη Πετρετζίκη για ένα σπαγγέτι

Πώς λένε το «έχουμε beef» στα ιταλικά;

Γιάννης Δημητρέλλος
O Βιντσέντσο Προσπέρι είναι Ιταλός σεφ και κωμικός με τεράστια απήχηση στο YouTube (σχεδόν 1.600.000 συνδρομητές) και στα social media (422.000 followers στο Instagram). Η ιταλικη κουζίνα και η σωστή μαγειρική των πιο διάσημων πιάτων της είναι το κεντρικό θέμα στα περισσότερα βίντεο του, ενώ δεν λείπει ούτε η ζαχαροπλαστική (το σχετικό video που αναζητά παραδοσιακά ιταλικά cornetti είναι μαγικό). Σε ένα από τα πιο πρόσφατα post του, ο Βιντσέντσο παρακολουθεί τον δικό μας, σεφ Άκη Πετρετζίκη, να μαγειρεύει σπαγγέτι άλιο έ όλιο (μακαρονάδα με ελαιόλαδο, σκόρδο, μπούκοβο, παρμεζάνα). Δεν είναι τόσο χαρούμενος με αυτό που βλέπει. 

Καταρχήν τον διορθώνει

«ΆΛΙΟ Ε ΟΛΙΟ» φωνάζει προς την οθόνη, σαν καθηγητής στην α' προκαταρτική σε φροντιστήριο λατινικών. Eπίσης προσπαθεί να καταλάβει αν όταν λέει «τάημ» εννοεί «χρόνο» ή «θυμάρι».

Τον ξαναδιορθώνει

«Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε μαϊντανό» λέει ο Πετρετζίκης. «Μα φυσικά βάζουμε μαϊντανό!» επιμένει ο Προσπέρι. 

Μήπως τελικά, θέλεις να κάνεις cacio e pepe; (μακαρονάδα με πιπέρι, κλασικό ιταλικό πιάτο) τον ρωτάει ο Ιταλός σεφ.

Δεν είναι καθόλου χαρούμενος με αυτό που βλέπει.

Έχουμε beef;

Έχει ταγκαριστεί ένα εκατομμύριο φορές ο Άκης Πετρετζίκης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει. Ακονίζει τα μαχαίρια του (#διπλης).

 

