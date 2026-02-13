Η Δήμητρα Καλαντώνη, ιδρύτρια της Εξέλιξης Ζωής, τιμήθηκε στα Best City Awards 2026 την Τετάρτη 11/2

Σημαντική διάκριση απέσπασε η Εξέλιξη Ζωής στα Best City Awards 2026, με τη βράβευση της ιδρύτριάς της, Δήμητρας Καλαντώνη, για το πολυετές κοινωνικό της έργο στον τομέα της παιδικής προστασίας και της κοινωνικής φροντίδας.

Η τιμητική αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή και ουσιαστική συμβολή της Εξέλιξης Ζωής στην προώθηση σύγχρονων πρακτικών φροντίδας, με επίκεντρο την αποϊδρυματοποίηση και την ομαλή κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων που έχουν βιώσει συνθήκες ιδρυματικής διαβίωσης.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Δήμητρα Καλαντώνη αφιέρωσε τη διάκριση στην ομάδα, στους συνεργάτες και κυρίως στα παιδιά και τους νέους, τους ωφελούμενους της Εξέλιξης Ζωής — τους «Ήρωες της Ζωής», όπως τους αποκάλεσε — τονίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής υποστήριξης προς την αυτονομία και την ενδυνάμωσή τους.

Στην ομιλία της ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο τρόπος που μια πόλη φροντίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά της είναι ο πιο ειλικρινής δείκτης του πολιτισμού της», επισημαίνοντας ότι καμία πόλη δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά βιώσιμη αν δεν είναι πρώτα ανθρώπινη.

Η Εξέλιξη Ζωής συνεχίζει το έργο της με στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών, την ενδυνάμωση των παιδιών και τη διαμόρφωση κοινωνιών που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο.