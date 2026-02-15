Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη

Συγκλονισμένοι είναι η τοπική κοινότητα στο χωριό Μάρθα στον δήμο Βιάννου της Κρήτης, μετά την άγρια αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02).

Ένας 63χρονος σκότωσε, με πολλαπλές μαχαιριές, τον 67χρονο αδελφό του στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο άνδρες έμεναν μαζί στο πατρικό τους σπίτι, όπου και έγινε η δολοφονία.

Οι δύο άνδρες είχαν καυγά κατά τη διάρκεια του οποίου ο μικρός αδελφός άρπαξε ένα μαχαίρι και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα του 67χρονου.

Ο άνδρας έπεσε νεκρός στο σημείο, ενώ γείτονες, που άκουσαν τις φωνές τους, κάλεσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 63χρονο και κρατείται, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Είχε μετακομίσει πρόσφατα στο χωριό

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του OPEN, ο 63χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και όταν συνελήφθη δεν φάνηκε να κατάλαβε τι είχε κάνει. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν διασταυρωθεί από τις Αρχές.

Ο άνδρας είχε μετακομίσει πριν από λίγο διάστημα στο χωριό και το πατρικό του σπίτι, μετά από κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Φαίνεται ότι προκαλούσε συχνά ταραχές.

Ο 67χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος.