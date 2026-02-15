Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ

Μια αγγελία που δείχνει ότι όταν υπάρχουν χρήματα μπορείς να αναθεωρήσεις ακόμα και θεμελιώδεις δομές της ζωής, όπως το σχολείο και να δημιουργήσεις τους δικούς σου κανόνες εκπαίδευσης δημοσιεύεται από τη βρετανική εταιρεία Tutors International.

Η αγγελία αναφέρει ότι οικογένεια, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναζητά έναν «εξαιρετικό» ιδιωτικό δάσκαλο για να προσφέρει μια «απολύτως εξατομικευμένη, διεθνή εκπαίδευση» στα τρία της παιδιά ενόσω όλοι μαζί οικογενειακώς θα ταξιδεύουν επί έναν χρόνο στην Ευρώπη.

Παρά το νεαρό της ηλικίας των παιδιών (τριών, έξι και οκτώ ετών), οι απαιτήσεις είναι υψηλές, καθώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργάζεται με δύο νταντάδες, προπονητές και εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

Ο δάσκαλος θα ενισχύει την «ακαδημαϊκή αρτιότητα» στα μαθηματικά, την ανάγνωση, τη γραφή, τις φυσικές επιστήμες, την ιστορία και τους παγκόσμιους πολιτισμούς, ενώ θα διδάσκει και ξένες γλώσσες, με προτίμηση στα γερμανικά, τα γαλλικά και τα μανδαρινικά.

Σύμφωνα με την αγγελία, «η μάθηση αναμένεται να ενσωματώνεται στη βιωματική εμπειρία, στα ταξίδια, στον πολιτισμό και σε δημιουργικά πρότζεκτ, με τον ίδιο τον κόσμο να αντιμετωπίζεται ως τάξη».

«Η εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να είναι βιωματική και πολιτισμικά θεμελιωμένη, αξιοποιώντας τη συζήτηση, τη μουσική, το φαγητό, τα ταξίδια και την αλληλεπίδραση με φυσικούς ομιλητές όπου αυτό είναι δυνατό.»

Επιπλέον, η οικογένεια επιθυμεί τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και την ηθική της τεχνολογίας, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας και οικονομικής παιδείας, καθώς και θεμελιώδεις αρχές δικαίου, διαπραγμάτευσης και φιλανθρωπίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «δεν θα υπάρχει σταθερή αίθουσα διδασκαλίας. Η μάθηση θα πραγματοποιείται μέσα από τα ταξίδια, τον πολιτισμό και την εμπειρία του πραγματικού κόσμου, με πόλεις, τοπία, μουσεία, συζητήσεις και πρότζεκτ να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εκπαιδευτικής προσέγγισης.

Ένα μάθημα ιστορίας μπορεί να οργανώνεται γύρω από έναν τόπο αντί για σχολικά εγχειρίδια, μια επιχειρηματική έννοια να εξετάζεται μέσα από πραγματικές συναλλαγές ή ηθικά ζητήματα να συζητούνται στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών που τα παιδιά συναντούν στην καθημερινότητά τους.»

Ο εκπαιδευτικός θα συντονίζει επίσης δραστηριότητες όπως προχωρημένη ιππασία, αλπικό σκι, ξιφασκία, τένις και γκολφ, καθώς και αγροτικές εργασίες, κηπουρική, ψάρεμα, προετοιμασία τροφίμων, βασικές δεξιότητες επιβίωσης, χρήση εργαλείων και σεβασμό προς τα ζώα, τη γη και τους φυσικούς πόρους.

Ο υποψήφιος που τελικά θα αναλάβει τη θέση θα μπορεί να απολαύσει δωρεάν διαμονή καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους και θα μπορεί να λάβει εννέα εβδομάδες άδειας τον χρόνο.

Μέρος της αγγελίας

Προηγούμενη αγγελία της ίδιας εταιρείας, η οποία είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ζητούσε παιδαγωγό με ετήσιο μισθό 180.000 λιρών για να βοηθήσει ένα παιδί ενός έτους να εξελιχθεί σε «Άγγλο τζέντλεμαν», με προοπτική φοίτησης στο Eton ή το Harrow.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει τη θέση «αρχιτέκτονα εκπαίδευσης», καθώς «δεν θα υπάρχει σταθερή σχολική αίθουσα» και η μάθηση θα πρέπει να διαμορφώνεται γύρω από τις «πόλεις, τα τοπία και τα μουσεία» της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Tutors International, παρόμοιοι ρόλοι γίνονται ολοένα και συχνότεροι μεταξύ οικογενειών με διεθνή κινητικότητα, που έχουν την ευχέρεια να διαμορφώνουν την εκπαίδευση με βάση τον τρόπο ζωής και τις αξίες τους.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Άνταμ Κάλερ, δήλωσε: «Πρόκειται για σκόπιμο και στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης.

Οικογένειες σαν κι αυτή σκέφτονται προσεκτικά ποιες γνώσεις και ποιες νοητικές δεξιότητες θα έχουν σημασία μακροπρόθεσμα και στη συνέχεια διαμορφώνουν ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο βασισμένο στην πραγματική ζωή και όχι σε ένα αυστηρό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρατηρούμε αυξημένη ζήτηση για έμπειρους εκπαιδευτικούς που μπορούν να σκέφτονται διεπιστημονικά -όχι απλώς να διδάσκουν ύλη, αλλά να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους.»