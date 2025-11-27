Η Δυτική Αττική υποκλίθηκε στην Αγρότισσα

Με εξαιρετική επιτυχία και σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και αναμνήσεων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας «Μελίνα Μερκούρη», η μεγάλη τιμητική εκδήλωση «Φόρος Τιμής στην Αγρότισσα της Δυτικής Αττικής». Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας, όπως έχει καθοριστεί από τον ΟΗΕ από το 2007, και αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις της περιοχής για τον πρωτογενή τομέα.

Η εκδήλωση τελέστηκε με την αμέριστη στήριξη του Δημάρχου Αρμοδίου Γ. Δρίκου, ο οποίος έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενδυνάμωση της αγροτικής παραγωγής, την αναβάθμιση των υποδομών και την ενεργή αναγνώριση του ρόλου των αγροτισσών. Η παρουσία και οι παρεμβάσεις του ανέδειξαν τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για τη Δυτική Αττική και την ανάγκη ανάδειξης των ανθρώπων που τον υπηρετούν με συνέπεια.

Σε μια ζεστή, ανθρώπινη και υψηλού κύρους τελετή, τιμήθηκαν αγρότισσες που εκπροσωπούν επάξια το ήθος, την αντοχή και τη σιωπηρή δύναμη της ελληνικής υπαίθρου:

Δήμος Μάνδρας–Ειδυλλίας

• Μαρία Κουσκούτη, Ευαγγελία

• Μειντάνη, Μαρία Σωτηρίου

Δήμος Ελευσίνας

• Αικατερίνη Μπισκίνη-Φαρμάκη

Δήμος Ασπροπύργου

• Αικατερίνη Τσίγκου

Δήμος Μεγαρέων

• Δήμητρα Καρδάτου

Κάθε βραβευθείσα αφηγήθηκε σύντομα την πορεία της στη γη, με λόγια που συγκίνησαν και προκάλεσαν επανειλημμένα το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Γ. Δρίκος στην ομιλία του επεσήμανε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα δεν συγκεντρωθήκαμε απλώς για να τιμήσουμε έναν θεσμό. Στεκόμαστε μπροστά σε μια ολόκληρη διαδρομή ζωής. Μια διαδρομή που γράφτηκε αθόρυβα, αλλά με τεράστια δύναμη, από τις γυναίκες της Δυτικής Αττικής· γυναίκες που έμαθαν να αντιμετωπίζουν τη γη όχι μόνο ως εργασία, αλλά ως ευθύνη, ως σχέση, ως τρόπο ύπαρξης.

Η αγρότισσα δεν είναι απλώς η καλλιεργήτρια. Είναι ο άνθρωπος που κράτησε το σπίτι όρθιο όταν οι εποχές δυσκόλεψαν. Είναι εκείνη που φόρτωσε στους ώμους της την οικογένεια, την παραγωγή, τη συνέχεια της παράδοσης. Είναι η γυναίκα που δεν ζήτησε ποτέ αναγνώριση, κι όμως στήριξε ακούραστα την καρδιά της τοπικής μας κοινωνίας. Ως Δημοτική Αρχή Μάνδρας–Ειδυλλίας, αισθανόμαστε πραγματικά τιμημένοι που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να εκφράσουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στις αγρότισσες του τόπου μας και στις γυναίκες που βραβεύονται από όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής. Η προσφορά τους δεν αποτυπώνεται σε στατιστικά ή σε αριθμούς. Φαίνεται στον χαρακτήρα τους, στην καθημερινή υπέρβαση, σε μια σχέση με τη γη που μοιάζει με άρρητη υπόσχεση: να συνεχίσουν, όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες. Η σημερινή βραδιά δεν στρέφει το βλέμμα μόνο στο παρελθόν. Αγγίζει και το μέλλον. Γιατί γνωρίζουμε πως ο πρωτογενής τομέας έχει δρόμο μπροστά του — και αυτός ο δρόμος έχει, ολοένα και περισσότερο, γυναικείο πρόσωπο.

Η σύγχρονη αγρότισσα δεν είναι απλώς η συνεχίστρια μιας κληρονομιάς. Είναι φορέας γνώσης, προσαρμοστικότητας, σύγχρονων δεξιοτήτων και ουσιαστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής.

Θέλω να εκφράσω ένα θερμό “ευχαριστώ” σε όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης: στους επιστημονικούς συνεργάτες, στους πολιτιστικούς φορείς, στις δημοτικές μας δομές και σε όλους εκείνους που εργάστηκαν διακριτικά για να προβληθεί αυτό το αφιέρωμα.

Κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι μια υπενθύμιση πως μια κοινωνία ωριμάζει όταν μαθαίνει να τιμά όσους πραγματικά αξίζουν τιμή. Στεκόμαστε, λοιπόν, με σεβασμό μπροστά στις γυναίκες της γης μας. Στις αγρότισσες που έδωσαν ουσιαστικό περιεχόμενο στη λέξη “αντοχή”. Που συνέχισαν να δημιουργούν, ακόμη κι όταν οι συνθήκες ήταν αντίξοες. Που με την παρουσία και το έργο τους κρατούν ζωντανή τη ρίζα και την ταυτότητα της Δυτικής Αττικής. Εκ μέρους του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, απευθύνω ένα μεγάλο, καθαρό και ειλικρινές “ευχαριστώ” για την προσφορά, το ήθος και την αξιοπρέπειά τους. Να συνεχίσουν να εμπνέουν με το παράδειγμά τους — γιατί σε αυτό τον τόπο, η δύναμη της γυναίκας της υπαίθρου δεν είναι μόνο ιστορία. Είναι μέλλον. Τιμούμε τις αγρότισσες. Τιμούμε τη ρίζα μας. Τιμούμε τη Δυτική Αττική που συνεχίζει να προχωρά με καρδιά και πίστη στο αύριο.

Σας ευχαριστώ.»

Την εκδήλωση πλαισίωσε ο Παναγιώτης Κτενίδης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την τεκμηριωμένη ομιλία με τίτλο: «Η Ενεργειακή Μετάβαση των Αγροκτημάτων & οι Ενεργειακές Κοινότητες». Κατά την παρέμβασή του ανέλυσε:

• τις νέες μορφές ήπιας ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

• τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων

• τις ευκαιρίες συμμετοχής αγροτών σε ενεργειακές κοινότητες

• τις μελλοντικές προοπτικές για τον πρωτογενή τομέα στη Δυτική Αττική

Η εισήγηση αποτέλεσε σημαντικό επιστημονικό άξονα της βραδιάς, προσδίδοντας βάθος και προοπτική στη συζήτηση για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

Το πολιτιστικό κομμάτι της εκδήλωσης συνέβαλε καθοριστικά στην ατμόσφαιρα και στη σύνδεση με την πολιτιστική ρίζα της περιοχής.

Την βραδιά πλαισίωσαν μουσικά

• Χορωδία ΚΑΠΗ Μάνδρας (Μουσική διεύθυνση: Βανέσσα Καλάκη)

• Μικτή Χορωδία Δήμου Μεγαρέων (Διδασκαλία & Διεύθυνση: Μαρλένα Ηλία)

• Χορωδία “Σύλλογος Γυναικών Μαυρούδας”

• Χορωδία Ασπροπύργου της «Συν+Εργασία»

Οι ερμηνείες τους, με ιδιαίτερη εστίαση στα παραδοσιακά τραγούδια, αγγίζοντας το κοινό, δημιούργησαν μια συναισθηματική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την:

• Αιμιλία Μπουρίτη

• Καλλιτεχνική Πλατφόρμα Συν+Εργασία

• ΑΜΚΕ – Διεθνές Πρόγραμμα «ΑΜΟΛΗ»

με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και τη στενή συνεργασία των Δήμων:

• Μάνδρας–Ειδυλλίας

• Ελευσίνας

• Ασπροπύργου

• Μεγαρέων

Συμμετείχαν επίσης ενεργά οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικοί Σύλλογοι Αττικής, συμβάλλοντας στη συνοχή και στη δυναμική του πρωτογενούς τομέα. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συγκίνηση και βαθιά αναγνώριση από το κοινό, τους φορείς και τις τοπικές αρχές.

Η Δυτική Αττική απέδειξε ότι γνωρίζει να τιμά τους ανθρώπους της γης – τις γυναίκες που διατηρούν ζωντανό τον αγροτικό ιστό, την πολιτιστική μνήμη και την τοπική οικονομία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μήνυμα ενότητας και στήριξης του αγροτικού κόσμου, ανάδειξης της ελληνικής υπαίθρου, θεσμική υπόσχεση συνέχισης δράσεων υπέρ των αγροτών και των αγροτισσών.