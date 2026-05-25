Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει τα πρώτα ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου στη μεταλλευτική βιομηχανία της Ελλάδας

Στον πυρήνα αυτής της αλυσίδας αξίας, βρίσκεται ο μεταλλευτικός κλάδος, ο οποίος καλείται αφενός να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και αφετέρου να διασφαλίσει την επάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών και μετάλλων, απαραίτητων για την ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υψηλής τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εντάσσει στον στόλο της, δύο πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου, σχεδιασμένα για απαιτητικές συνθήκες συνεχούς λειτουργίας. Τα οχήματα εξυπηρετούν τη μεταφορά μεταλλεύματος από το μεταλλείο Ολυμπιάδας προς τον λιμένα της Ελληνικός Χρυσός στο Στρατώνι.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδρομή η οποία πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, μετατρέπεται σε ένα αθόρυβο, μηδενικών εκπομπών μεταφορικό δρομολόγιο. Τα νέα οχήματα δεν εκπέμπουν CO₂ κατά τη λειτουργία τους, ενώ μειώνουν δραστικά τα επίπεδα θορύβου σε σχέση με τα συμβατικά φορτηγά και περιορίζουν την όχληση για τις τοπικές κοινότητες από τις οποίες διέρχονται. Το περιβαλλοντικό όφελος είναι άμεσο και μετρήσιμο, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, τα ηλεκτρικά φορτηγά, ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και λειτουργικής αξιοπιστίας, όπως ψηφιακό σύστημα Pre-Start Check με ενσωματωμένο αλκοολόμετρο, ζύγιση φορτίου σε πραγματικό χρόνο με τηλεματική και ηλεκτρική πέδηση με βελτιωμένη απόκριση. Η απουσία παραδοσιακού διαφορικού συστήματος μετάδοσης μειώνει τις ανάγκες συντήρησης και ενισχύει την αξιοπιστία του στόλου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας για τους οδηγούς και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας την τεχνολογική και λειτουργική του αρτιότητα. Η Mercedes-Benz παρείχε τους ηλεκτρικούς τράκτορες βαρέως τύπου Actros e600 Pro Cabin, ενώ η Schmitz Cargobull επιμελήθηκε το ρυμουλκούμενο τμήμα των οχημάτων με τριαξονική επικαθήμενη ανατροπή, υδραυλικά συστήματα και τεχνολογίες τηλεμετρίας, όπως GPS tracking και αυτόματη ζύγιση φορτίου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί την πρώτη στην Ελλάδα μετατροπή ανατρεπόμενου επικαθήμενου σε όχημα χωρίς θερμικό κινητήρα, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Ελληνικός Χρυσός, που συνδέει άμεσα τη μεταλλευτική δραστηριότητα, την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών. Ο χαλκός, που θα παράγεται από το έργο των Σκουριών, αποτελεί μία από τις κρισιμότερες πρώτες ύλες για την ενεργειακή μετάβαση. Σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα, η παραγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου απαιτεί πενταπλάσια ποσότητα χαλκού, απαραίτητου για τους κινητήρες, τις καλωδιώσεις, τις μπαταρίες και τις υποδομές φόρτισης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χαλκού στην ηλεκτροκίνηση. Μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές συνεργασίες, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει στην πράξη ένα ευρωπαϊκό πρότυπο υπεύθυνης και βιώσιμης μεταλλευτικής δραστηριότητας.