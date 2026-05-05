Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό του No Finish Line Athens

Με το μήνυμα της αλληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης προς τον συνάνθρωπο να παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, η Εθνική Ασφαλιστική έδωσε δυναμικό «παρών» για 10η συνεχή χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός στον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα «No Finish Line Athens». Η φετινή συμμετοχή επισφραγίζει μια δεκαετία σταθερής παρουσίας σε μια διαδρομή που μετατρέπει κάθε βήμα σε ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στους αγώνες του «No Finish Line Athens», έχουν καταγραφεί, έως σήμερα, περισσότερες από 2.200 συμμετοχές εργαζομένων της εταιρείας, με τους ανθρώπους της να έχουν διανύσει συνολικά 24.661 χιλιόμετρα, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση 297.164 ευρώ για σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς.

Φέτος, η πολυπληθής ομάδα εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής περπάτησε και έτρεξε για καλό σκοπό, συγκεντρώνοντας 1.859 χιλιόμετρα και αναδεικνύοντας τις αξίες της συνεργασίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς, που βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής επετειακής διοργάνωσης, η Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Η δεκαετής παρουσία της Εθνικής Ασφαλιστικής στο No Finish Line Athens αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας δέσμευση στην υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Κάθε χρόνο, οι άνθρωποί μας γίνονται οι ίδιοι πρεσβευτές αυτής της προσπάθειας, μετατρέποντας την εταιρική μας υπευθυνότητα από στρατηγική επιλογή σε συλλογική πράξη προσφοράς, με επίκεντρο τα παιδιά».

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 26 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως, είχε ως στόχο και φέτος τη στήριξη της ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην ουσιαστική ενίσχυση παιδιών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, με χιλιάδες συμμετέχοντες όλων των ηλικιών να συμβάλλουν στη συγκέντρωση 71.316 χιλιομέτρων που μεταφράστηκαν σε μια σημαντική οικονομική προσφορά.



