Συγκλονίζει η κατάθεση της μητέρας της Μυρτώς: «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν και να την εκβιάζουν»

Στοιχεία από την κατάθεση που έδωσε στις Αρχές η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς έρχονται στο φως, με τη γυναίκα να καταγγέλλει πως οι δράστες ήθελαν να κακοποιήσουν και στη συνέχεια να εκβιάζουν το παιδί της. Επίσης, μίλησε για το τηλεφώνημα που δέχθηκε από το νοσοκομείο, την ημέρα του θανάτου της κόρης της.

«Η Μυρτούλα μου ήταν ένα παιδί ταπεινό, ευγενικό, ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού, δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω, μόνο το σκυλάκι της έβγαζε βόλτα καθημερινά, δεν έπινε» σημείωσε η γυναίκα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες που μεταφέρει Το Πρωινό, του ΑΝΤ1.

Η μητέρα της νεαρής, που έχασε τη ζωή της τις ημέρες του Πάσχα στην Κεφαλονιά, αναφέρθηκε και στις επικοινωνίες που είχε η 19χρονη με την 23χρονη τρανς γυναίκα, που δηλώνει ότι ήταν φίλοι. Όπως είπε, το άτομο αυτό τής είχε φανεί παράξενο, αλλά εμπιστευόταν απολύτως την κόρη της και δεν επεξεργάστηκε περισσότερο το θέμα.

Διαβάστε επίσης: Όσα ειπώθηκαν στο δωμάτιο: Νέα ομολογία του 23χρονου για τον αρσιβαρίστα και το τέλος της Μυρτώς

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές τη Μυρτώ στο σπίτι που μιλούσε με βιντεοκλήση μαζί του. Μπήκα στο δωμάτιό της να δω με ποιον μιλάει και τον είδα. Φορούσε κουκούλα, μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα, δεν έδωσα σημασία, είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ, δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας» είπε, ειδικότερα, η μητέρα του θύματος.

Παράλληλα, στην εκπομπή παρατέθηκε και η εκτίμησή της σχετικά με τα όσα έγιναν τη νύχτα του θανάτου της νεαρής.

«Εκείνο το βράδυ πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να την βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν» είπε.

Πώς έμαθε για τον θάνατο της Μυρτώς

Αναφέρθηκε, επίσης, στο πώς ενημερώθηκε για το τραγικό τέλος της κόρης της.

«Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία Ν.Δ., η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αργοστολίου και ήταν τότε η υπεύθυνη βάρδιας. Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο το λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί στο παιδί μου, αλλά δεν φαντάστηκα ότι είχε φύγει από τη ζωή».

Συνεχίζοντας τη μαρτυρία της, η γυναίκα σημείωσε πως θα έκανε τα πάντα για να έχει σώσει την 19χρονη.

«Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου, να πάρουν τη δική μου καρδιά να την δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου, θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν δυστυχώς, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή».

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά: Το κινητό της Μυρτώς «μιλά» για το μοιραίο βράδυ – Το πρόσωπο κλειδί

Φονικό-κοκτέιλ στον οργανισμό της Μυρτώς

Σημειώνεται πως από τις εξετάσεις φάνηκε πως η άτυχη κοπέλα φαίνεται πως κατανάλωσε φονικό μείγμα ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, το οποίο μετέτρεψε τον οργανισμό της σε «πεδίο μάχης». Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, στο αίμα της εντοπίστηκε ένας συνδυασμός που προκαλεί σοκ.

Η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ταυτόχρονη χρήση ουσιών που δρουν κατασταλτικά και διεγερτικά στον οργανισμό δημιουργώντας μια μη αναστρέψιμη κατάσταση.

Κοκαΐνη σε επίπεδα-ρεκόρ: Εντοπίστηκαν 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο (ng/mL). Πρόκειται για μια εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση, η οποία θεωρείται άκρως τοξική και, σύμφωνα με τις αρχές, είναι συμβατή με την πρόκληση θανάτου.

Κάνναβη διπλού τύπου: Στο αίμα της βρέθηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης τύπου Δέλτα-8 και Δέλτα-9.

Αλκοόλ: Η συγκέντρωση ανήλθε στα 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο, συμπληρώνοντας το παζλ της πολυτοξικομανίας.

Ναλοξόνη (narcan): Ουσία που δίνεται ως αντίδοτο για την υπερκατανάλωση οπιοειδών

Όσον αφορά την κοκαΐνη, τα 2.264 ng/mL που βρέθηκαν σημαίνουν πως ήταν σε πολύ υψηλή συγκέντρωση, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη ποσότητα συμβατή με έντονη τοξικότητα και πιθανή συμβολή στον θάνατο.