Η συζήτηση για εκλογές το φθινόπωρο δεν είναι καινούργια, υπάρχουν άλλωστε και ιστορικά παραδείγματα ηγετών που επέλεξαν να τραβήξουν το χαρτί των εκλογών λίγο πιο πριν από τη συνταγματική λήξη της θητείας τους, αμέσως μετά το καλοκαίρι, και βγήκαν κερδισμένοι. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Κώστα Σημίτη, αλλά και του Κώστα Καραμανλή. Πρέπει να σας πω ότι μπορεί απόφαση να μην έχει ληφθεί στην κυβέρνηση, όμως το σενάριο σταθμίζεται σοβαρά, με την επισήμανση ότι μπορεί να απαιτηθεί και διπλή κάλπη.

Ο Ανδρουλάκης για την τετραήμερη εργασία

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως την παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου της τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές ομολογουμένως προκάλεσε με κοινωνική συζήτηση. Αυτό μαθαίνω ότι συζητούσε εχθές, στο περιθώριο της συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό σταθμό Αlpha, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εμφανίστηκε δηλαδή ικανοποιημένος από το γεγονός ότι το κόμμα του μπόρεσε να βάλει ένα θέμα στη δημόσια συζήτηση, προκαλώντας ενδιαφέρον από πολλούς παραγωγικούς πολίτες. Αυτό μένει να φανεί αν μπορεί να μεταφραστεί και σε προτίμηση στην κάλπη, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν μια μεγάλη απόσταση του ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ., παρά την κυβερνητική φθορά.

Μια μάχη από το μέλλον

Από το πουθενά χθες ξεκίνησε ένας άγριος καυγάς, τον οποίον βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα, καθώς είναι μια προβολη στο μέλλον. Ξαφνικά το πρωί έβγαλαν τα μαχαίρια ο Παναγιώτης (για τους φίλους Τάκης) Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ (μέχρι να πάει στον Τσίπρα), γιατί ο Καραμέρος έβαλε μια φωτογραφία του Δουδωνή με τον Ανδρουλάκη και έκανε λόγο για «κομπρεμί» του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο Δουδωνής απάντησε ότι το κόμμα Τσίπρα επιστρέφει στη βάση των... ψεκασμένων και ο Καραμέρος ανταπάντησε ότι γυρίζει στις εποχές του γαλάζιου, ακροκεντρώου σχολιαστή στη βραδινή εκπομπή του Action24.

Δύσκολη η εξεταστική για τις υποκλοπές

Στην κυβέρνηση δεν φαίνεται να «συγκινούνται» με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αντίθετα θεωρούν πως το θέμα δεν ακουμπάει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη όπως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν διατίθενται να συναινέσουν στο αίτημα που κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ. Πάντως τις επόμενες ημέρες η Βουλή θα μοιάζει λίγο με δικαστήριο αφού θα εξεταστούν τα αιτήματα για προανακριτική που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τους Λίβανο και Αραμπατζή και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές.

Θα πάει στον Τσίπρα;

Για τις κακές σχέσεις Ανδρουλάκη- Καστανίδη δεν χρειάζεται να γράψω εγώ κάτι. Θυμίζω ότι η κίνηση του προέδρου του κόμματος να κρατήσει την έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης εξόργισε τον Καστανίδη που είχε εκλεγεί πρώτος με το ΠΑΣΟΚ κι έκτοτε οι σχέσεις των δυο ανδρών είχαν φτάσει στο ναδίρ. Πλέον ο Καστανίδης - που θυμίζω εκλέγεται από το 1981 - έχει δυο δρόμους: είτε να μην κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, είτε να κατέβει υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνω μάλιστα πως ενδιαφέρον υπάρχει και από τις δυο πλευρές, δεν έχει υπάρξει όμως συνάντηση.

Η τραγωδία που ξεχνάμε

Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, όταν η Αθήνα είχε παραλύσει από τις ταραχές έξω από τη Βουλή που ψηφίζονταν το πρώτο μνημόνιο. Η τραγωδία αυτή δεν έγινε τραγούδι ή ταινία και έχει μείνει βαθιά μέσα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Αλλά δυστυχώς τρεις αθώοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στην τράπεζα που δούλευαν και το χειρότερο είναι πως οι δολοφόνοι τους δεν βρέθηκαν ποτέ.

