Η GABBA υπογράφει την πιο ήσυχη επανάσταση του ανδρικού στυλ

Υπάρχουν ρούχα που φοριούνται. Και υπάρχουν ρούχα που δημιουργούν διάλογο με τον εαυτό σου.

Η νέα συλλογή SUPERNORMAL AW25 της GABBA αποδεικνύει ότι η κομψότητα δεν βρίσκεται στην υπερβολή, αλλά στη λεπτομέρεια που περνά απαρατήρητη.

Εμπνευσμένη από το concept Japandi, παντρεύει δύο σχολές design που φαίνονται αντίθετες — αλλά στην ουσία υπηρετούν την ίδια ιδέα: τη γνησιότητα μέσα από την απλότητα.

Το ιαπωνικό craftsmanship συναντά τη δανέζικη λειτουργικότητα σε μια σειρά που σέβεται το υλικό και το χρόνο.

Η συλλογή κινείται σε μια ήρεμη παλέτα — χαλαρές γραμμές, καθαρές σιλουέτες, updated fits, και outerwear που εκπέμπει understated αυτοπεποίθηση.

Είναι denim που δεν διεκδικεί προσοχή — την κερδίζει.



Η GABBA επαναφέρει την έννοια του αυθεντικού ανδρικού denim: λιτό, διαχρονικό, αληθινό.



Η συνεργασία με τον Kay Van Bellen προσθέτει μια καλλιτεχνική διάσταση: γραμμές που θυμίζουν κίνηση μελάνης σε ιαπωνικό χαρτί, σχέδια που αποτυπώνουν το πνεύμα της εποχής — λιγότερο “fast fashion”, περισσότερο design statement.

Το αποτέλεσμα; Ένα denim που σέβεται την παράδοση αλλά κοιτάζει μπροστά. Ένα στυλ που είναι ήσυχο, αλλά ποτέ αδιάφορο.

Αυτό που θα φορέσεις σήμερα και θα αγαπήσεις ξανά αύριο — γιατί η απλότητα, όταν είναι αληθινή, δεν φθείρεται.

Η GABBA SUPERNORMAL AW25 δεν είναι μια συλλογή. Είναι μια υπενθύμιση ότι το “κανονικό” δεν ήταν ποτέ τόσο συναρπαστικό.

Τα ρούχα GABBA είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Attica City Link και Attica Golden Hall και σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρική διάθεση Studio Seven Showroom, Αγγέλου Μεταξά 46Α Γλυφάδα