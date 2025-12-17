Η Grey Goose super premium βότκα γιόρτασε τη νέα καμπάνια MINAS “Humans”

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο Οίκος MINAS γιόρτασε τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και τον άνθρωπο με τη νέα του καμπάνια «Humans» από τον γνωστό φωτογράφο Kώστα Κουτάγιαρ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με ένα μεγάλο πάρτι στην εμβληματική Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ. Η Grey Goose super premium βότκα ήταν εκεί για να συνοδεύσει την εμπειρία με την απαράμιλλα κρυστάλλινη γεύση της.
Οι εκλεκτοί καλεσμένοι, λάτρεις της μόδας, φορώντας τις συλλογές κοσμημάτων MINAS, περιπλανήθηκαν στον ατμοσφαιρικό χώρο με τις τεράστιες φωτογραφίες της καμπάνιας «Humans» και vintage αναφορές, όπως ένα αυτοκίνητο-αντίκα και μια παλιά μοτοσικλέτα, ένα μπιλιάρδο και old school arcade παιχνίδια, ενώ απολάμβαναν ένα από τα δύο signature Grey Goose cocktails, «Pink Echo» και «As One». Η βραδιά κορυφώθηκε με dj set από τον Tourist.
Παραγόμενη στη Γαλλία από εκλεκτό μαλακό γαλλικό σιτάρι, η Grey Goose super premium βότκα είναι αποτέλεσμα απόλυτης προσήλωσης στην ποιότητα και την τεχνογνωσία. Κάθε στάδιο της παραγωγής της ελέγχεται με ακρίβεια, αποτυπώνοντας το γαλλικό art de vivre και τη φιλοσοφία ότι η αληθινή πολυτέλεια βρίσκεται στην απλότητα, την καθαρότητα και τη λεπτομέρεια.
Απολαύστε Υπεύθυνα
- Ο στόλος των «ναρκοσκαφών» του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις του με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής
- Η άγρια δολοφονία του ακόλαστου καλόγερου Γκριγκόρι Ρασπούτιν
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- Η Αγγελική Ηλιάδη για την παρενόχληση που δέχθηκε: «Με πήγε σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ήταν επιθετικός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.