Η Grey Goose super premium βότκα γιόρτασε τη νέα καμπάνια MINAS “Humans”

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο Οίκος MINAS γιόρτασε τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και τον άνθρωπο με τη νέα του καμπάνια «Humans» από τον γνωστό φωτογράφο Kώστα Κουτάγιαρ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με ένα μεγάλο πάρτι στην εμβληματική Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ. Η Grey Goose super premium βότκα ήταν εκεί για να συνοδεύσει την εμπειρία με την απαράμιλλα κρυστάλλινη γεύση της.

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι, λάτρεις της μόδας, φορώντας τις συλλογές κοσμημάτων MINAS, περιπλανήθηκαν στον ατμοσφαιρικό χώρο με τις τεράστιες φωτογραφίες της καμπάνιας «Humans» και vintage αναφορές, όπως ένα αυτοκίνητο-αντίκα και μια παλιά μοτοσικλέτα, ένα μπιλιάρδο και old school arcade παιχνίδια, ενώ απολάμβαναν ένα από τα δύο signature Grey Goose cocktails, «Pink Echo» και «As One». Η βραδιά κορυφώθηκε με dj set από τον Tourist.

