Η Heineken® παρουσιάζει την εφαρμογή «The Boring Mode»

Σε μια εποχή όπου είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι, η Heineken® μας θυμίζει να αποσυνδεθούμε — έστω και λίγο.: «Τις καλύτερες στιγμές τις ζεις – δεν τις βλέπεις στην οθόνη».

Μετά το The Boring Phone, της limited edition συσκευής που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το street culture brand Bodega για να ενθαρρύνει την αποσύνδεση από την ψηφιακή εξάρτηση, η Heineken® κάνει το επόμενο βήμα: παρουσιάζει το The Boring Mode, μια εφαρμογή που απενεργοποιεί τους περισπασμούς και «χαμηλώνει την ένταση” της ψηφιακής ζωής. αφήνοντας χώρο για το μόνο που έχει σημασία – την εμπειρία»

Η εφαρμογή έρχεται για να απαντήσει σε μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη: να ξανακερδίσουμε την πραγματική επαφή στις κοινωνικές μας στιγμές. Το The Boring Phone έκανε το ντεμπούτο του στο This is Athens Festival, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ειλικρίνειά του. Η συνέχεια ήρθε δυναμικά με το Boring Mode, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη συναυλία των Keinemusik στην Αθήνα – με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε.

Ανάμεσα στα φώτα, τη μουσική και τα σηκωμένα κινητά, ένα φαινομενικά άδειο panel κοντά στη σκηνή έκρυβε ένα «hidden message» – ένα έξυπνο PR stunt που αποκάλυπτε το μήνυμα μόνο μέσα από την κάμερα του κινητού: «Κράτα τη στιγμή στη μνήμη σου – όχι στο κινητό σου».

Ένα ευγενικό αλλά ουσιαστικό «ξύπνημα» για τους θεατές που, χωρίς να το καταλάβουν, είχαν παγιδευτεί ξανά στο γνώριμο reflex του να καταγράφουν – αντί να ζουν.

Η ανάγκη για αποσύνδεση δεν είναι θεωρητική. Πρόσφατη έρευνα της Heineken® αποκαλύπτει ότι μεγάλο ποσοστό των Zillennials στην Ελλάδα παραδέχεται ότι κάνει doom scrolling κατά τη διάρκεια κοινωνικών στιγμών, ελέγχοντας το κινητό του κατά μέσο όρο επτά φορές σε κάθε έξοδο. Παρόλα αυτά, υπάρχει έντονη επιθυμία για αποσύνδεση: πολλοί δηλώνουν πως συχνά επιλέγουν να απενεργοποιήσουν ή και να αφήσουν το κινητό σπίτι, αναζητώντας πιο αυθεντικές εμπειρίες.

Με το The Boring Mode, η Heineken® κάνει την εμπειρία του Boring Phone προσβάσιμη σε όλους. Όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως στάση ζωής. Γιατί τελικά, δεν πρόκειται για τεχνολογία – αλλά για το πώς επιλέγουμε να είμαστε πραγματικά παρόντες.

Το Boring Mode είναι πλέον διαθέσιμο για λήψη σε συσκευές iOS και Android.

Μάθε περισσότερα στο www.heineken.com/theboringphone