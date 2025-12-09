Η Χρυσή Διάκριση ZERO WASTE HORECA για το Porto Elounda Golf & Spa

Η μονάδα, μέλος της Elounda Collection Hotels & Resorts, απέσπασε τη Χρυσή Διάκριση στο πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, που υποστηρίζεται από το The Coca-Cola Foundation, για τις στρατηγικές της σε μείωση απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και υπεύθυνες προμήθειες.

Ο Φώτης Κοκοτός, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, τονίζει ότι η περιβαλλοντική δράση δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία πιστοποίησης, αλλά βαθιά πεποίθηση, εφαρμοσμένη εδώ και δεκαετίες. Η επιχείρηση ξεχωρίζει σε καινοτόμες πρακτικές, όπως ο διαχωρισμός έξι ειδών πλαστικού και η λειτουργία 23 ρευμάτων ανακύκλωσης, ενώ έχει ήδη πετύχει μηδενικό υδατικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τον κύριο Κοκοτό, στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η πλήρης εξάλειψη αποβλήτων προς ταφή (Zero Waste) και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος προς το Net Zero, με περαιτέρω αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Απευθυνόμενος στις επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa που διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήμα, ο κ. Κοκοτός προτείνει να ξεκινήσουν από τα «quick wins» – ρεύματα με τη μεγαλύτερη επίπτωση, όπως βιοαπόβλητα, γυαλί και χαρτόνι – που μπορούν να μειώσουν πάνω από το 80% των συνολικών αποβλήτων.

Με την Χρυσή Διάκριση, το Porto Elounda Golf & Spa στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η βιωσιμότητα δεν είναι εμπόδιο στην πολυτέλεια, αλλά θεμέλιο για το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA και η αντίστοιχη online πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr, που απαριθμεί περισσότερα από 3.000 μέλη, στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου Καφεστίασης και Φιλοξενίας, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να ανακυκλώνουν περισσότερα απορρίμματα, να εξοικονομούν νερό και ενέργεια και να κάνουν τις προμήθειές τους με βιώσιμο τρόπο. Έτσι, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και τα λειτουργικά τους έξοδα, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενδυνάμωση.

Παράλληλα, κατευθύνοντας και συμβουλεύοντας τα μέλη, βοηθάει τις επιχειρήσεις του κλάδου να υιοθετήσουν σταδιακά ένα πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, την υποστήριξη της Coca-Cola και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.