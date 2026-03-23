Η INTERSPORT αποκλειστικός εμπορικός συνεργάτης Merchandising της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ)

Η συμφωνία αποτελεί ένα κομβικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη της INTERSPORT στο ποδόσφαιρο, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων, εμπειριών και εμπορικών συνεργασιών γύρω από το άθλημα με τη μεγαλύτερη απήχηση στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η INTERSPORT αναλαμβάνει την ανάπτυξη και αποκλειστική εμπορική αξιοποίηση του επίσημου merchandise της Εθνικής Ομάδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο omnichannel μοντέλο που ενώνει τη λιανική με τη χονδρική και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για συνεργάτες και δίκτυα διανομής.

από αριστερά προς δεξιά: Δόμνα Τσιώνη - Εκτελεστική Γραμματέας ΕΠΟ, Κακκαβά Σταυρούλα - Head of Marketing & Omnichannel INTERSPORT, Μαρία Γκούμα - Chief Marketing & Commercial Officer ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης παίκτης Εθνικής Ομάδος, Μπάτρης Βαγγέλης - CEO Sportswear Market INTERSPORT, Νικόλας Βασιλαράς, Press Officer Εθνικής Ομάδας

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να βρίσκουν τα επίσημα προϊόντα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, κατά αποκλειστικότητα, στο δίκτυο καταστημάτων της INTERSPORT, το οποίο αριθμεί 66 φυσικά σημεία πώλησης — εκ των οποίων δύο εξειδικευμένα στο ποδόσφαιρο — καθώς και στο intersport.gr. Παράλληλα, η INTERSPORT θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται τη νέα επίσημη boutique της ΕΠΟ, καθώς και το νέο επίσημο e-shop eposhop.gr, ενώ σε κάθε αγώνα της Εθνικής Ομάδας θα λειτουργεί κινητή boutique για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

Επιπλέον, η INTERSPORT ως αποκλειστικός προμηθευτής καλύπτει τις ανάγκες των διαιτητών Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής στις διοργανώσεις της ΕΠΟ, τις σχολές προπονητών καθώς και διαθέτει την επίσημη μπάλα του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής και του Κυπέλλου Ελλάδος.

Τέλος η ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ ενισχύει την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέσω χορηγικού πακέτου και, στο πλαίσιο αυτό, θα προβάλλεται εντός και εκτός γηπέδου ως «Αποκλειστικός Εμπορικός Συνεργάτης Merchandising της ΕΠΟ».

Ο κ. Βαγγέλης Μπάτρης, CEO της INTERSPORT, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη της συνεργασίας μας με την ΕΠΟ ενισχύει τη στρατηγική μας επένδυση στο ποδόσφαιρο και εδραιώνει την ηγετική μας θέση στον εξοπλισμό επαγγελματικών ομάδων και ακαδημιών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη συμφωνία, καθώς, με την πολυετή εμπειρία μας και το εκτεταμένο διεθνές δίκτυό μας, μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα στην αγαπημένη ομάδα όλων των Ελλήνων, την Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου».

Η κα Δόμνα Τσιώνη, Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, δήλωσε: «Από την πλευρά της ΕΠΟ, η συνεργασία με την INTERSPORT έχει ξεκάθαρο στόχο: την ενίσχυση της παρουσίας της Εθνικής Ομάδας στην καθημερινότητα των φιλάθλων.Μαζί με έναν αξιόπιστο συνεργάτη με ισχυρή εμβέλεια, επιδιώκουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση της Εθνικής με το κοινό, ώστε να μην περιορίζεται μόνο στους αγώνες, αλλά να είναι διαρκής, ζωντανή και ουσιαστική. Μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο της INTERSPORT, η Εθνική Ομάδα έρχεται πιο κοντά στους φιλάθλους, αποκτώντας μια πιο άμεση και αμφίδρομη παρουσία στην καθημερινότητά τους. Η INTERSPORT έχει ήδη αποδείξει τη δέσμευσή της στο ποδόσφαιρο, με επενδύσεις όπως τα εξειδικευμένα Football Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας την κοινή στρατηγική κατεύθυνση με την ΕΠΟ για την ανάπτυξη του αθλήματος. Η Εθνική Ομάδα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ενότητας για όλους τους Έλληνες και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως πηγή έμπνευσης και σύνδεσης με την κοινωνία. Η ΕΠΟ διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της εικόνας και των σημάτων της Εθνικής Ομάδας, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Η συνεργασία φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι συνδέονται με την Εθνική Ομάδα, αναδεικνύοντας το merchandising σε ένα σύγχρονο, δυναμικό κανάλι έκφρασης, εμπειρίας και εμπορικής αξίας.»