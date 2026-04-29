Η KRAFT Paints στηρίζει τη δημιουργία της εντυπωσιακής τοιχογραφίας των διεθνώς καταξιωμένων PichiAvo στην Αθήνα

Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό έργο βρίσκονται οι διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες PichiAvo, που με τη χαρακτηριστική τους αισθητική γεφυρώνουν τον κόσμο της κλασικής τέχνης με τη δυναμική της street κουλτούρας.

Το ίδιο το έργο, με τίτλο «An Offering to Athens», αποτελεί μια σύγχρονη εικαστική αφήγηση εμπνευσμένη από την ταυτότητα και τον μύθο της πόλης. Στο επίκεντρό του δεσπόζει η θεά Αθηνά και ο συμβολισμός της ελιάς μέσα από τον γνωστό μύθο της διεκδίκησης της πόλης, αποτυπωμένα με τη μοναδική τεχνοτροπία των PichiAvo. Με ύψος που ξεπερνά τα 15 μέτρα, το mural λειτουργεί ως μια σύγχρονη «προσφορά» προς την Αθήνα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μετατρέποντας ένα σημείο του Ψυρρή σε νέο εμβληματικό τοπόσημο για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε αυτό το ξεχωριστό project, η KRAFT Paints διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου μέσα από την πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Cities of Color». Με περισσότερα από 200 λίτρα ακρυλικού χρώματος εξωτερικής χρήσης από τη σειρά 4 Seasons, σε μια πλούσια παλέτα αποχρώσεων, η εταιρεία έδωσε στους καλλιτέχνες τα χρώματα για να αποτυπώσουν το όραμά τους με ένταση, διάρκεια και υψηλή αισθητική.

Το συγκεκριμένο ακρυλικό χρώμα επιλέχθηκε για την εξαιρετική του αντοχή στις απαιτήσεις του αστικού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας ότι το έργο θα παραμείνει ζωντανό και επιβλητικό στον χρόνο όπως ακριβώς αρμόζει σε μια πόλη που εξελίσσεται διαρκώς.

Η υλοποίηση του project πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Awesome Athens Experiences, που ανέλαβε τον συντονισμό της δράσης, ενώ η ομάδα της KRAFT Paints ήταν παρούσα σε κάθε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, παρακολουθώντας από κοντά τη μεταμόρφωση ενός ακόμη σημείου της πόλης.

Περισσότερο από μια καλλιτεχνική παρέμβαση, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια δήλωση: το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάζει τις πόλεις και τη διάθεσή μας. Μέσα από το «Cities of Color», η KRAFT Paints επενδύει σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και επανασυστήνουν την Αθήνα μέσα από ένα νέο, πιο φωτεινό και δημιουργικό πρίσμα.