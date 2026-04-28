«Ακόμα και εμείς οι Βούλγαροι πάμε Ελλάδα» - Διαφήμιση του βουλγαρικού τουρισμού κατέληξε σε φιάσκο

Μεσόγειος ή Μαύρη Θάλασσα; Αν πρόκειται για την «Μαύρη Θάλασσα», το θρυλικό κομμάτι που έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος πριν από πέντε δεκαετίες, μόνο τότε δεν επιλέγουμε Μεσόγειο. Ως προς τις καλοκαιρινές διακοπές, λογαριασμός του Χ, με τίτλο "Βulgaria" θέλησε να βάλει ένα «πονηρό» δίλημμα» για το αν είναι καλύτερες οι διακοπές στην Ελλάδα ή στην Βουλγαρία, τονίζοντας πως οι τιμές στην γειτονική χώρα είναι πιο προσιτές. Το «δίλημμα» αποδείχθηκε κάλπικο, καθώς οι περισσότεροι σχολιαστές (βουλγαρικής καταγωγής) ψήφισαν αμέσως Ελλάδα! Συλλέξαμε μερικά από τα σχόλια τους παρακάτω:

Be honest:



Would you choose

🇬🇷 Greece (expensive, crowded)

or

🇧🇬 Bulgaria (cheaper, underrated)?



No neutral answers pic.twitter.com/CmEFFWXBZD — Bulgaria (@Bulgaria) April 27, 2026

«Η Ελλάδα με τα τόσα νησιά και τις ατέλειωτες παραλίες της δεν είναι καθόλου μα καθόλου πνιγμένη από κόσμο... επίσης το φαγητό και η φιλοξενία είναι πολύ καλύτερα... και έχουν κάποιους περιορισμούς στη δόμηση που αποτρέπουν το χάος που βλέπουμε στη Βουλγαρία».

«Είμαι κυριολεκτικά από τη Μαύρη Θάλασσα και το σπίτι μου είναι 5 λεπτά από την παραλία, κι όμως θα επέλεγα και πάλι την Ελλάδα (η οποία, παρεμπιπτόντως, είναι φθηνότερη)».

«Συγγνώμη, αλλά το Αιγαίο και η Μεσόγειος νικούν τη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, η κολυμβητική περίοδος διαρκεί περισσότερο.

«Φίλε, ακόμα κι εμείς οι Βούλγαροι συχνά προτιμάμε την Ελλάδα από τη Βουλγαρία!».

«Φαντάσου να συγκρίνεις τις παραλίες της Ελλάδας με αυτές της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα... Γελάω. Αν η Βουλγαρία είναι καλός καλοκαιρινός προορισμός, γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι ΓΕΜΑΤΗ από Βουλγάρους το καλοκαίρι;»