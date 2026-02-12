Η LG Electronics παρουσιάζει τεχνολογίες εξαρτημάτων επόμενης γενιάς στην AHR EXPO 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε τις τεχνολογίες εξαρτημάτων επόμενης γενιάς στην έκθεση AHR Expo 2026 στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου. Βασισμένοι στις ιδιόκτητες καινοτομίες της LG, οι πιο πρόσφατοι συμπιεστές και κινητήρες της ενσωματώνουν μια πρωτοποριακή σχεδιαστική προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει θεμελιωδώς τη δομή, την κίνηση και τη θέση, αναβαθμίζοντας την ουσιαστική απόδοση και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με σχεδόν 70 χρόνια τεχνογνωσίας στις τεχνολογίες συμπιεστών και κινητήρων, η LG έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής βασικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων HVAC, των ψυγείων, των πλυντηρίων και των ηλεκτρικών σκουπών. Στη φετινή έκθεση, η LG θα παρουσιάσει δύο ιδιόκτητες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στα πιο πρόσφατα εξαρτήματά της: τη σειρά LG BHA – DualJet™ για παλινδρομικούς συμπιεστές και την τεχνολογία LG CurvedSpoke™ για κινητήρες BLDC.

Η σειρά LG BHA – DualJet™ αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στους παλινδρομικούς συμπιεστές για εφαρμογές ψύξης. Η δομή διπλής ροής ψυκτικού εξισορροπεί την εσωτερική πίεση κατά τη συμπίεση, βελτιστοποιώντας τη ροή του ψυκτικού και αυξάνοντας την απόδοση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Για την υποστήριξη της μακροχρόνιας αξιοπιστίας, ο συμπιεστής ενσωματώνει λειτουργίες προστασίας και διάγνωσης, οι οποίες παρακολουθούν συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας την προληπτική ανίχνευση βλαβών και την προσαρμογή του συστήματος.

Η LG παρουσίασε επίσης την τεχνολογία LG CurvedSpoke™ για κινητήρες BLDC που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές μονάδες οικιακών κλιματιστικών. Με σχεδίαση μαγνητών σε καμπυλωτό σχήμα, η τεχνολογία αυτή μειώνει το μέγεθος του κινητήρα κατά περίπου 12%, ενώ παράλληλα αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα μέσω της βέλτιστης τοποθέτησης των καμπύλων μαγνητών. Το αποτέλεσμα είναι υψηλή απόδοση, που υποστηρίζει τη σμίκρυνση των συστημάτων και τη συνολική μείωση του βάρους.

«Η βασική μας αρχή είναι απλή: να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς το σχεδιασμό και την κίνηση των εξαρτημάτων, ώστε να προσφέρουμε ουσιαστική απόδοση και διαχρονική αξία πέρα από την απλή ενεργειακή αποδοτικότητα», δήλωσε ο Kim Cheol, επικεφαλής του τομέα Component Solution της LG Home Appliance Solution Company. «Αυτή η δέσμευση στη θεμελιώδη καινοτομία έχει ενισχύσει την ηγετική μας θέση στη βορειοαμερικανική αγορά και ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτές τις εξελίξεις με τους συνεργάτες μας.»

Οι επισκέπτες της AHR Expo 2026 είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τεχνολογίες εξαρτημάτων επόμενης γενιάς στο περίπτερο της LG Component Solutions από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου (Περίπτερο #SU234, Συνεδριακό Κέντρο Λας Βέγκας), ακριβώς δίπλα στο περίπτερο της LG Air Conditioning Technologies (Περίπτερο #SU223).