Η LG ενισχύει τη δέσμευση για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και τεχνολογίες

Η LG Electronics συνεχίζει να επενδύει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία, υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Με οδηγό το όραμα μια Καλύτερη Ζωή για Όλους, η LG αναπτύσσει λύσεις που συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής για τους καταναλωτές παγκοσμίως.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της LG βασίζεται σε έξι βασικούς άξονες: Carbon Neutrality, Circularity, Clean Technology, Decent Workplace, Diversity & Inclusion και Design for All, οι οποίοι ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της εταιρείας – από την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι τον σχεδιασμό προϊόντων και την εμπειρία των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων, η LG έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα στις λειτουργίες της έως το 2030, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως. Παράλληλα, επενδύει σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες παραγωγής της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Από το 2006 έως σήμερα, η LG έχει συλλέξει και ανακυκλώσει πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων παγκοσμίως, ενώ τα εργοστάσιά της επιτυγχάνουν ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων που ξεπερνούν το 97%. Επιπλέον, η εταιρεία αυξάνει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα της, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η βιωσιμότητα αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των προϊόντων της LG. Μέσα από προηγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και καινοτόμες λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων, η εταιρεία συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της.

Παράλληλα, η LG αναπτύσσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την προσβασιμότητα.

«Στην LG πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για ένα καλύτερο μέλλον. Μέσα από τη στρατηγική βιωσιμότητας που υλοποιούμε, επιδιώκουμε να δημιουργούμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία του πλανήτη», δήλωσε η Τώνια Αθανασέλλη, Senior Marketing Manager, B2B, B2C & Corporate.

Με γνώμονα την καινοτομία και την υπεύθυνη ανάπτυξη, η LG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που δημιουργούν αξία για την κοινωνία και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους.