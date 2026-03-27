Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες

Η Lidl Ελλάς στέκεται στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) αυτή την Πασχαλινή περίοδο, στηρίζοντας το έργο του οργανισμού για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus, η εταιρεία προσφέρει 0,05€ στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Στη φετινή καμπάνια, η κάμερα μάς μεταφέρει στα backstage ενός γυρίσματος με τον Παραολυμπιονίκη, Παγκόσμιο Πρωταθλητή Κολύμβησης και Πρεσβευτή της Lidl Ελλάς, Αντώνη Τσαπατάκη. Όταν ο σκηνοθέτης τον ρωτά αν έχει «5 λεπτά» ακόμα για ένα τελευταίο πλάνο, ο Αντώνης απαντά με ένα ζεστό χαμόγελο πως έχει «πολλά περισσότερα!». Αυτή η αυθόρμητη στιγμή γίνεται η γέφυρα για το κεντρικό μήνυμα της ενέργειας: αυτό το Πάσχα, 5 λεπτά μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αφού κάθε σκανάρισμα της κάρτας Lidl Plus μετατρέπεται σε ουσιαστική προσφορά και δύναμη για τις ευχές των παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ξεκίνησε το 2024, έχοντας υποστηρίξει μέχρι σήμερα την εκπλήρωση 26 παιδικών ευχών, γεμίζοντας τη ζωή των παιδιών με φως. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο οργανισμός συμπληρώνει 30 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, έχοντας ήδη προσφέρει χαμόγελα σε 4.000 παιδιά.

Οι ανάγκες παραμένουν επιτακτικές, καθώς περισσότερα από 272 παιδιά περιμένουν αυτή τη στιγμή την εκπλήρωση της δικής τους ευχής, ενώ κάθε 10 ώρες μια οικογένεια στην Ελλάδα μαθαίνει ότι η ζωή του παιδιού της απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια.

Με βαθιά κοινωνική ευθύνη, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τους πιο ευάλωτους, αποδεικνύοντας ότι με μια απλή κίνηση μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα αύριο που αξίζει σε όλους μας, κυρίως στα παιδιά.

Ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, και να κάνει γρήγορα και εύκολα εγγραφή.

Σκανάρετε και εσείς την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus για καλό σκοπό και γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας!

