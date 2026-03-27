Ο σοκαριστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Ιλία Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας

Στην περίπτωση του αλβανού βαρυποινίτη Ιλία Καρέλι η φράση «έγκλημα και τιμωρία» βρίσκει ξανά και ξανά εφαρμογή. Σε κάθε στάδιο αυτής της υπόθεσης. Το μόνο που αλλάζει είναι κάθε φορά το ποιος είναι ο θύτης και ποιος είναι το θύμα.

Το μόνο που μένει αναλλοίωτο και στο επίκεντρο αυτής της αιματοβαμμένης ιστορίας είναι οι παθογένειες (και αυτό είναι μια ευγενική έκφραση) του σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα.

«Συνεχίζετε να με κρατάτε. Γιατί; Τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάρω κι εγώ μια ζωή από εσάς». Ο Αλβανός βαρυποινίτης είχε αιτηθεί την υπό όρους αποφυλάκισή του.

Τον Φεβρουάριο του 2014 η απάντηση ήταν αρνητική. Ο Καρέλι δεν δέχθηκε αυτή την απόφαση και θέλησε να πάρει εκδίκηση. Και κάπου εκεί ξεκινάει η ιστορία. Ή μήπως είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα;

«Τώρα έγινα καλό παιδί...»

Ξημερώματα της 4ης Μαρτίου 2007, δύο άτομα εισβάλλουν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου της τριώροφης κατοικίας που βρίσκεται στην οδό Καλύμνου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ο ένας δράστης ήταν ο Αλβανός Ιλία Καρέλι ο οποίος συστηνόταν ως Βαλεντίνο Πεπέσκου του Πάπα, ρουμανικής καταγωγής. Ο δεύτερος δράστης κατάφερε να διαφύγει και τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έγιναν ποτέ γνωστά.

«Ήταν φανερό ότι ήθελε να σκοτώσει. Είχε βάλει το σπασμένο γυαλί από μια κορνίζα στο λαιμό της γυναίκας και είχε προσπαθήσει να πνίξει με την αλυσίδα τον 47χρονο σύζυγό της. Μάλιστα ο άντρας είχε μείνει για 20 δευτερόλεπτα αναίσθητος και όλοι πίστεψαν ότι ίσως είχε χάσει την ζωή του. Κι αυτό για ν’ αρπάξει λιγότερα από 100 ευρώ από ένα πορτοφόλι. Αν δεν έτρεχε ένας γείτονας, συγγενής της οικογένειας, ώστε να τον ακινητοποιήσει κι αν δεν γλιστρούσε, είναι βέβαιο ότι θα σκότωνε.

Τον έπιασαν οι γείτονες και ύστερα ήλθε η Αστυνομία και τον πήρε. Μαζί του ήταν και ένας ακόμη συνεργός, για τον οποίο είχε πει ότι ''τον έλεγαν Τόνι και ήταν Ρουμάνος'' και ο οποίος ποτέ δεν συνελήφθη. Στα δικαστήρια που ακολούθησαν μάθαμε ότι ο Αλβανός είχε τουλάχιστον 12 καταδίκες για κλοπές, ληστρικές επιθέσεις ενώ εμφανιζόταν σαν ''Βαλεντίνο'', ρουμανικής καταγωγής. Δεν είχε δουλέψει ποτέ και προχωρούσε σε αλλεπάλληλες κλοπές. Μονίμως εξέφραζε την οργή του στις δίκες λέγοντας ότι ''παρότι δεν είχα σκοτώσει έμεινα τόσα χρόνια στην φυλακή''.

Επαναλάμβανε συνέχεια, σε όλες τις δίκες, ότι ''ήθελε να πάει να δει την μητέρα του'', που εμφανιζόταν ότι ήταν και η αφορμή που σκότωσε τον σωφρονιστικό υπάλληλο στο Μαλανδρίνο. Όμως όταν οι δικαστές τον είχαν ρωτήσει, στην τελευταία δίκη που είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2013, γιατί δεν είχε σκεφθεί την μητέρα του πριν κάνει τόσα αδικήματα, εκείνος έλεγε ότι ''τώρα έγινα καλό παιδί''».

Έτσι είχε περιγράψει, χρόνια αργότερα, στον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλου και στο «Βήμα», τη δράση του Καρέλι ένας αυτόπτης μάρτυρας τα όσα είχαν γίνει εκείνη την άγρια νύχτα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Ο Ιλία Καρέλι από το 1997 μέχρι και το 2001 είχε συνολικά 11 καταδίκες, οι περισσότερες ερήμην, για κλοπές. Όταν συνελήφθη καταδικάστηκε σε 14 χρόνια με συγχώνευση ποινών. Λίγο καιρό αφού είχε αποφυλακιστεί συνελήφθη ξανά στην οδό Καλύμνου μετά την εισβολή στο διαμέρισμα.

Για εκείνη την υπόθεση ο Ιλία Καρέλι είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια για διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στον δεύτερο βαθμό η ποινή άλλαξε και μειώθηκε στα 12 χρόνια κάθειρξη αφού η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας μετατράπηκε σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Λίγο πριν το δικαστήριο ολοκληρώσει η πρόεδρος του είχε πει να αλλάξει στάση ζωής αφού η αποφυλάκισή του πλησίαζε.

Ο Καρέλι είπε πως τιμωρήθηκε αρκετά και πως πλέον θα αλλάξει. Εκείνη η αποφυλάκιση, ωστόσο, δεν ήρθε ποτέ και οδήγησε σε μία μεγάλη διπλή τραγωδία.

Ο ανατριχιαστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Καρέλι

Στα τέλη του 2013 ο Ιλία Καρέλι κατέθεσε αίτηση για υπό όρους αποφυλάκιση. Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 η αίτηση αυτή απορρίφθηκε και κάπου ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση.

Ο Αλβανός βαρυποινίτης δεν αποδέχθηκε ποτέ τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ήθελε να βρεθεί ξανά κοντά στη μητέρα του, θεωρούσε πως είχε πληρώσει και είχε τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που είχε κάνει.

Οι Αρχές, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη και έλεγαν μέσω διάφορων πηγών εκείνη την εποχή πως ο Καρέλι δεν θα μπορούσε να αποφυλακιστεί έστω και υπό όρους καθώς είχε μία ακόμα δικαστική εκκρεμότητα αλλά και δύο πειθαρχικά μέσα στη φυλακή (ένα για συμπλοκή με συγκρατουμένους του και ένα για χρήση κινητού).

Η αποφυλάκιση έγινε για τον Καρέλι εμμονή. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου 2014 έγραψε ένα οργισμένο γράμμα και το μεσημέρι το παρέδωσε στον σωφρονιστικό υπάλληλο των φυλακών του Μαλανδρίνου, Γιώργο Τσιρώνη. «Συνεχίζετε να με κρατάτε. Γιατί… γιατί; Τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάρω κι εγώ μια ζωή από εσάς», έγραφε ο Καρέλι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία όσο ο Τσιρώνης διάβαζε το γράμμα, ο Καρέλι του επιτέθηκε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και τον σκότωσε. Μέχρι να παρέμβει ο έτερος φύλακας που βρισκόταν ήταν αργά.

Στη συνέχεια ο Καρέλι μεταφέρθηκε σε έναν απομονωμένο χώρο όπου ξυλοκοπείται άγρια. Στη συνέχεια τον μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα Ιτέας και από εκεί το επόμενο πρωί στο δικαστικό μέγαρο Άμφισσας για να απολογηθεί. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, ο εισαγγελέας τον ρώτησε γιατί σκότωσε τον σωφρονιστικό υπάλληλο, ο Καρέλι απάντησε «γιατί εμένα μου στερήσατε δύο ζωές».

Την επόμενη ημέρα, μία ημέρα σαν σήμερα, στις 27 Μαρτίου, μεταφέρθηκε στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες όπου είχε σημάνει συναγερμός για την «υποδοχή» του. Για να κρατηθεί ο Καρέλι, μάλιστα, διαμορφώθηκε ένα ειδικό κελί το οποίο είχε το προσωνύμιο «ψυγείο» και είναι από τα ελάχιστα σημεία των φυλακών που δεν «πιάνουν» οι κάμερες.

Η «υποδοχή» του Καρέλι είναι «θερμή» με συγκεντρωμένους σωφρονιστικούς (όπως προέκυψε αργότερα από την έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων) να τον βρίζουν και να τον απειλούν επειδή «σκότωσε τον δικό τους».

Ο διευθυντής των φυλακών προσπαθεί να ρίξει τους τόνους αλλά δεν τα καταφέρνει. Όταν φεύγει από το σημείο και ενώ πλέον είναι λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, μία κάμερα στον διάδρομο «πιάνει» το νεύμα ενός φύλακα προς τους υπόλοιπους.

Ένας, ένας αρχίζουν και μπαίνουν στο κελί του Αλβανού βαρυποινίτη. Τον βασανίζουν και τον ξυλοκοπούν δίχως έλεος. Με μπουνιές, με κλοτσιές ακόμα και με τη χρήση ενός αυτοσχέδιου βούρδουλα ενώ ο κρατούμενος ήταν δεμένος πισθάγκωνα. Επί 97 λεπτά ο Καρέλι βασανιζόταν φρικτά.

Όταν το κελί που θα κρατούνταν ετοιμάστηκε, οι σωφρονιστικοί μπαίνουν στο «ψυγείο» και υποβασταζόμενο τον βγάζουν έξω. Από το βίντεο είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι είναι σε κακή κατάσταση.

Όταν μπαίνει στο κελί του ξαπλώνει και φαίνεται τρομερά ανήσυχος. Κάποια στιγμή φαίνεται σαν να τον παίρνει ο ύπνος. Περίπου στις 11:30 τη νύχτα, δύο φύλακες μπαίνουν στο κελί και προσπαθούν να τον ξυπνήσουν. Μάταια. Ο Ιλία Καρέλι είναι νεκρός.

Αρχικά την έρευνα την αναλαμβάνει η Ασφάλεια Σερρών και στη συνέχεια το Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τη νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές και κακώσεις σε πάνω από 30 σημεία του σώματός του. Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Καρέλι απεβίωσε συνέπεια καρδιακού επεισοδίου το οποίο προκλήθηκε από το στρες και τον πόνο που ένιωσε ο κρατούμενος και το οποίο, μάλιστα, τοποθέτησε χρονικά πριν την άφιξη του Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας.

Το 2021 συνολικά 12 σωφρονιστικοί υπάλληλοι (που ήδη από το 2019 είχαν απολυθεί οριστικά από την υπηρεσία) καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 3, 4 και 5 ετών, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του καθένα στα βασανιστήρια.