Η μαγεία των Χριστουγέννων σώθηκε! Ετοιμάσου να ζήσεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας

Μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη στο… μπάσκετ, τα Χριστούγεννα κρέμονταν από μία γιρλάντα.

Η μαγεία των Χριστουγέννων σώθηκε
Έτσι, τέσσερις παίκτες -ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Σορτς και ο Μήτογλου- ανέλαβαν ρόλο βασικών… ξωτικών της αποστολής.

Πέρα από τις καλές προθέσεις, όμως, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα περίμενε κανείς και η σεζόν των γιορτών έμοιαζε να πηγαίνει για παράταση. Ώσπου με ένα χριστουγεννιάτικο buzzer beater, ο Αϊ-Βασίλης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και γύρισε στο παρκέ των Χριστουγέννων!

Και κάπως έτσι, τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους! Ο Άγιος στο εργαστήριό του, τα παιδιά κάτω από το δέντρο με τα δώρα τους, οι παίκτες στο παρκέ και 5
τυχεροί κάτοχοι καρτών Visa της Πειραιώς στο 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Xmas Πειραιώς

Κάνοντας τις αγορές σου με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μπαίνεις στην κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να ζήσεις από κοντά το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa.

Κάθε αγορά από 04/12/2025 έως 15/01/2026 αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση.

 

