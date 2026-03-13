Τραμπ για Ιράν: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν με μια πρωτοφανή και έντονα επιθετική ανάρτηση στο Truth Social.

Στην ανάρτησή του καλεί τον κόσμο να δει «τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες», αναφερόμενος στο Ιράν.

«Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!», γράφει χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση Τραμπ | Truth Social/Donald J. Trump



Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταστρέφουν πλήρως το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν σε στρατιωτικό, οικονομικό και άλλους τομείς. Παράλληλα επιτίθεται στην εφημερίδα The New York Times, λέγοντας ότι όποιος τη διαβάζει μπορεί λανθασμένα να πιστέψει πως οι ΗΠΑ δεν επικρατούν.

Όπως αναφέρει, το ναυτικό του Ιράν «έχει εξαφανιστεί», η αεροπορία του «δεν υπάρχει πλέον», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, πύραυλοι, drones και άλλα οπλικά συστήματα έχουν καταστραφεί και οι ηγέτες του έχουν «εξαφανιστεί από προσώπου γης».

«Έχουμε ασύγκριτη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες», καταλήγει στην ανάρτησή του.