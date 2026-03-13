Νεκρός 20χρονος στη Θεσσαλονίκη σε οπαδικό επεισόδιο - Τον μαχαίρωσαν και εξέπνευσε στο νοσοκομείο

Κατέληξε ο 20χρονος που είχε εντοπιστεί σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι χθες (12/03) το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άτυχος 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο 20χρονος μαχαιρώθηκε στην πλάτη, ενώ φαίνεται πως οι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα.
Το περιστατικό συνέβη στην Καλαμαριά στην οδό Αργοναυτών περίπου στις 10 το βράδυ, όταν άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον άτυχο 20χρονο, τον οποίο μαχαίρωσαν και βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.
- Ελένη Ζαρούλια: Πόσα χρόνια θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.