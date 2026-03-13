Γιατί και πώς ο Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο – Η «σκληρή» χούντα, η CIA και ο «Αττίλας»

Ο Δημήτριος Ιωαννίδης ήταν ο πιο σκληρός από τους δικτάτορες του Απριλιανού καθεστώτος. Όταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος άρχισε να συζητάει το ενδεχόμενο να αποκτήσει το στρατιωτικό καθεστώς μια πιο φιλελεύθερη μορφή, ο Ιωαννίδης ήταν αυτός που αντιστάθηκε σθεναρά. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν η αφορμή που ζητούσε ο Ιωαννίδης για να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο.

Ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου 1973 ο Ιωαννίδης στέλνει τέσσερα άρματα μάχης και στρατιώτες του 521 Τ.Π. και περικυκλώνουν την «προεδρική» κατοικία στο Λαγονήσι. Ένας αξιωματικός πηγαίνει στον Παπαδόπουλο και του δίνει ένα σημείωμα.

«Αυτοί που έκαμαν το εγχείρημα, εσκέφθησαν εάν κάνουν καλό ή κακό στην Πατρίδα τους;» ρωτάει τον αξιωματικό. Λίγο αργότερα βλέπει στην τηλεόραση τον Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο να ορκίζεται πρωθυπουργός και κυρίως τον Φαίδωνα Γκιζίκη να ορκίζεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε τα καταλαβαίνει όλα. «Ο Μίμης την έκανε τη δουλειά» λέει και με το «Μίμης» εννοεί τον Δημήτριο Ιωαννίδη, τον άνθρωπο που για τους επόμενους μήνες θα ήταν ο «αόρατος δικτάτωρ» της Ελλάδας.

Ο πιο χουντικός από τους χουντικούς

Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, γεννήθηκε μια ημέρα σαν σήμερα, στις 13 Μαρτίου 1923. Γενέθλια πόλη του ήταν η Αθήνα και ήταν γόνος μιας εύπορης οικογένειας. Ο Μίμης Ανδρουλάκης στο βιβλίο του «Αγάπη Μέδουσας» (εκδόσεις Πατάκη, 2019) αναφέρει πως ο Ιωαννίδης καταγόταν από Ρωμανιώτες Εβραίους (κοινότητα Εβραίων που ζούσαν στην ανατολική Μεσόγειο και στο εσωτερικό της κυριαρχούσε ο Ελληνικός πολιτισμός).

Για τα παιδικά του χρόνια δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος τον βρήκε στη Σχολή Ευελπίδων και ως εύελπις πήρε μέρος στη Μάχη της Κρήτης. Στην κατοχή εντάχθηκε στον ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα. Οι ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις του Ιωαννίδη τον έκαναν, το 1945, μέλος της ακροδεξιάς συνωμοτικής ομάδας του ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών). Στον εμφύλιο πόλεμο υπηρέτησε στο κολαστήριο της Μακρονήσου.

Στις 30 και 31 Μαΐου του 1951 ήταν ανάμεσα στους αξιωματικούς του στρατού που επιχείρησαν πραξικόπημα του ΙΔΕΑ (ένα από τα πιο υποτιμημένα επεισόδια στο δρόμο προς την Απριλιανή δικτατορία). Η απόπειρα πραξικοπήματος έγινε όταν ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος ανακοίνωσε την παραίτησή από την Αρχιστρατηγία των Ενόπλων Δυνάμεων, ηγετικά στελέχη του ΙΔΕΑ κατέλαβαν τα γραφεία του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ στα Παλαιά Ανάκτορα. Ταυτόχρονα έμπιστοι συνεργάτες τους κατέλαβαν κρίσιμες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Όταν ο Παπάγος έμαθε για το επιχειρούμενο πραξικόπημα διέταξε τους κινηματίες να επιστρέψουν στους στρατώνες τους.

Η κυβέρνηση Πλαστήρα συνέλαβε τους πρωταίτιους και τους καταδίκασε, ωστόσο, επανήλθαν όλοι στην ενεργό υπηρεσία όταν ο Παπάγος έγινε πρωθυπουργός και τους χορήγησε αμνηστία! Μετά από αυτή την... περιπέτεια ο Ιωαννίδης υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες, σε επιτελικές θέσεις του ΓΕΣ και το 1963 στην Κύπρο.

Όσο πλησίαζε η ώρα του πραξικοπήματος, ωστόσο, και με δεδομένο πως οι χουντικοί προετοίμαζαν καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα δρούσαν, ο Ιωαννίδης έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει κάποια από τις νευραλγικές θέσεις που ήταν απαραίτητες στους χουντικούς για τη νύχτα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος. Κάπως έτσι ο Ιωαννίδης τοποθετήθηκε αρχηγός του τάγματος της Σχολής Ευελπίδων, με το οποίο έλαβε μέρος στην εκδήλωση του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, στήνοντας μπλόκα στους δρόμους και καταλαμβάνοντας κυβερνητικά κτίρια στην Αθήνα.

Στη συνέχεια και αφού η δικτατορία έχει επιβληθεί ο Ιωαννίδης γίνεται ο πιο μισητός άνθρωπος για όσους αγωνίζονται υπέρ της ελευθερίας. Ορίζεται αρχηγός του ΕΑΤ-ΕΣΑ (Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας) και παραμένει εκεί μέχρι και τον Αύγουστο του 1969. Για όλα όσα γνωρίζουμε σχετικά με τα βασανιστήρια στα κελιά του ΕΑΤ-ΕΣΑ, για τις αιματηρές ανακρίσεις, για τις χωρίς έλεος τιμωρίες και ποινές αγωνιστών, ο Ιωαννίδης ήταν ο υπεύθυνος. Αυτός έδινε τις διαταγές, αυτός έλεγε τι πρέπει να γίνει. Στα δικά του χέρια υπήρχε το αίμα τόσων ανθρώπων.

H CIA και η τραγωδία της Κύπρου

«Ο Ιωαννίδης είχε τη φήμη έντιμου και ηθικού ανθρώπου, αφοσιωμένου στη δουλειά του. Έχει ξεκαθαρίσει στα νεότερα στελέχη του καθεστώτος του ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν προνομιακή μεταχείριση. Μία πηγή περιγράφει τον Ιωαννίδη ως έξυπνο και αποφασισμένο. Μία άλλη πηγή, όμως, τον χαρακτηρίζει άνθρωπο με ικανότητες κάτω του μέσου όρου, χωρίς φαντασία ή ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλίες. Ο ταξίαρχος είναι πολύ συντηρητικός στις προτιμήσεις του και ζει μια απλή ζωή. Δεν είναι καθόλου εντυπωσιακός στην εμφάνιση και αφήνει μερικές φορές την εντύπωση πως είναι αφελής. Είναι εργένης.

Ο Ιωαννίδης είναι φιλικός και ανοικτός με όσους γνωρίζει. Είναι, όμως, συγκρατημένος και «περίεργος» μπροστά σε γυναίκες και ανθρώπους που δεν γνωρίζει. Έχει βγει από την Ελλάδα μόνο μία φορά. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει σε μια απλοϊκή, εσωστρεφή αντίληψη των πραγμάτων, η οποία φαίνεται και από την πεποίθησή του ότι ο Τύπος στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη ελέγχεται από κομμουνιστές και σοσιαλιστές - συνοδοιπόρους τους. Ο ταξίαρχος μιλάει αρκετά καλά αγγλικά».

Η παραπάνω αναφορά προέρχεται από τα αρχεία της CIA και αφορά τον «αόρατο δικτάτορα».

Ο Ιωαννίδης προφανώς και δεν έκανε τίποτα μόνος του. Είχε τις «πλάτες» της CIA. Ο Ιωαννίδης, πριν ακόμα ανατρέψει τον Παπαδόπουλο με το περιβόητο πραξικόπημα στο... πραξικόπημα, ήταν τακτικός συνομιλητής του κλιμακίου της CIA στην Ελλάδα. Στενός συνεργάτης του Ιωαννίδη ήταν ο εξαιρετικά επικίνδυνος πράκτορας Γκαστ Αβράκωτος ο άνθρωπος που είχε πει στους χουντικούς να εκτελέσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και αυτός που έδωσε άναψε το «πράσινο φως» για να οργανώσει ο Ιωαννίδης το πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου!

Λέγεται πως ο τότε Νο2 της CIA στην Αθήνα Ρον Έστες επισκέφθηκε τον Ιωαννίδη δέκα ημέρες πριν από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, του επεσήμανε τους κινδύνους ανατροπής του στάτους κβο στην Κύπρο και το μεγάλο ρίσκο μιας τουρκικής εισβολής. Ο Έστες είπε αργότερα πως ο Ιωαννίδης αντέδρασε βίαια, κλώτσησε το τραπέζι με τον καφέ που είχε μπροστά του και φώναξε πως «αν οι Τούρκοι τολμήσουν θα φτάσω έως την Κωνσταντινούπολη».

Στην τελευταία του συνέντευξη σε ημερήσια εφημερίδα («Αδέσμευτος Τύπος») υποστήριξε ότι για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο τον εξαπάτησαν οι τότε υπουργός και υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ και Γιόζεφ Σίσκο αλλά και οι τότε αρχηγοί του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού, παρά τις εντολές που είχε δώσει για επιθέσεις σε τουρκικές δυνάμεις. Με λίγα λόγια έφταιγαν όλοι, εκτός από εκείνον.

Στις 23 Ιουλίου 1974, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, χωρίς την έγκρισή του. Οι στρατιωτικοί ρίχνουν στον Ιωαννίδη όλο το βάρος των ευθυνών για την τραγωδία στην Κύπρο. «Δε συμφωνώ με την λύση που δίνετε, αλλά δε θα αντιδράσω...» τους λέει εκείνος.

Στις 2 Αυγούστου ο υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αβέρωφ, τον έθεσε σε διαθεσιμότητα και περίπου 20 ημέρες αργότερα τον αποστράτευσε.... με το βαθμό του υποστρατήγου! Ο Ιωαννίδης συνελήφθη στις 23 Οκτωβρίου και στις 14 Ιανουαρίου προφυλακίστηκε. Στις 24 Αυγούστου 1975 καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε αυθημερόν σε ισόβια, με απόφαση του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Στις 21 Ιουνίου 1976 με Προεδρικό Διάταγμα καθαιρέθηκε από τον βαθμό του υποστρατήγου και υποβιβάστηκε στην τάξη του στρατιώτη. Έμεινε στο κελί τους στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι το θάνατό του καθώς δεν υπέβαλε αίτημα για απόνομη χάρης. Πέθανε από θερμοπληξία στο Νοσοκομείο Νικαίας στις 16 Αυγούστου 2010, σε ηλικία 87 ετών.

Η κηδεία του έγινε δυο ημέρες αργότερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Λίγοι ήταν αυτοί που παραβρέθηκαν. Λιγοστοί συγγενείς του, κάποιοι αμετανόητοι ΕΣΑτζήδες και καμιά 20αρια νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που με εντολή του Νίκου Μιχαλολιάκου, φώναζαν συνθήματα υπέρ της χούντας. Όταν η νεκρική πομπή πέρασε μπροστά από τον τάφο του αγωνιστή Αλέκου Παναγούλη έβριζαν και έφτυναν! Η όλη τελετή έλαβε τέλος με παράγγελμα του Μιχαλολιάκου!