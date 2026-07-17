Η METRO είναι μία από τις Most Admired Companies στην Ελλάδα

Για τη METRO, η αναγνώριση αυτή αποτυπώνει τη συνολική εικόνα και τη φήμη που έχει διαμορφώσει διαχρονικά στην αγορά. Ως ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με 50 χρόνια παρουσίας και 11.000 εργαζόμενους στα καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, στα κέντρα διανομής και στα γραφεία, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην υγιή ανάπτυξη, την καινοτομία, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τους ανθρώπους της.

Με ξεκάθαρους στόχους και όραμα, ακολουθεί μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, υλοποιώντας συστηματικά μεγάλες επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων, στις υποδομές, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Παράλληλα, η πιστοποίησή της ως Top Employer επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να δημιουργεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με προοπτική, υπευθυνότητα και σεβασμό.

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση της METRO ως μία από τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής μας πορείας. Καθώς φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί με την Αγορά και τους συνεργάτες μας και τη συνολική αξιοπιστία της εταιρείας διαχρονικά. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια να επενδύουμε στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στη δημιουργία αξίας για την ελληνική αγορά και την κοινωνία.»

Η METRO συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά, με σταθερή προσήλωση στις αξίες που την οδήγησαν έως εδώ: την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα, το ήθος, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη διαρκή εξέλιξη.